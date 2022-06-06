明日花前緋聞男友　森進一孻仔Hiro逼舊愛二度墮胎

日本前時裝公司老闆東谷義和與圈中人熟稔，他近月開設網上頻道，大爆綾野剛、新田真劍佑、城田優等男星的醜聞成為話題。昨日(5日)，他再在頻道發功，最新犧牲者是著名演歌歌手森進一的孻仔兼搖滾樂隊MY FIRST STORY主音Hiro，被爆曾涉嫌強姦其單親媽媽舊愛，女方更於片中發聲作證，透露兩度強迫墮胎。網上流出2人多張親蜜合照，並有Hiro簽名的人工流產同意書。

據東谷透露，現年28歲的Hiro，於2016年在樂隊L'Arc~en~Ciel主音HYDE的萬聖節音樂騷慶功宴上，結識比他年長11歲兼育有一女的單親媽媽A小姐。其後2人於東京再會，當時已有女友的Hiro力追A小姐，雙方半推半就下發生關係，但當晚Hiro沒有做安全措施，女方發現懷孕後無奈墮胎。雖然2人其後以結婚為前提繼續交往，並見過雙方家長，但Hiro不改爛滾性格，雙方最終分手。但分手後，2人依然藕斷絲連，有次見面食飯後，竟以借廁所做藉口到A小姐寓所，入屋後趁其女兒睡着時強姦女方。再度懷孕的A小姐想誕下BB，但卻遭Hiro強烈反對及怒吼，最終被迫二度墮胎。

真名森內寬樹的Hiro，出生於演藝世家，父母是著名演歌歌手森進一與森光子，哥哥正是人氣樂隊ONE OK ROCK主音Taka（森内貴寛）。他在家中排行第三，是家中的孻仔。出名花弗的他，3年前曾被斷正與前AV女優明日花綺羅撐枱腳爆緋聞，今年初又被爆疑做第三者，介入女星山本舞香與男星伊藤健太郎的戀情。而A小姐亦被網民起底是引退多年的前女模澤田友美，她曾與男星伊藤英明拍拖，2009年與前牛郎奉子成婚後閃電離婚。