女友的姐姐　原來好狂野

好多男仔話要應付女友已經費盡精力同金錢，而應付女友嘅家人就更加令佢哋煩惱。AV業界資深人士神仙乙就表示，好多AV作品講述男主角遇到女友嘅姐姐，更被對方勾引上床，搞到要滿足姐姐又要瞞住女友而疲於奔命，不過姐姐夠晒狂野，令男主角樂在其中。

無罩誘惑

喺Moodyz出品嘅《女友的巨乳姐姐沒有戴胸罩，我受不了！》中，男主角和也去到女友屋企而認識姐姐宍戸里帆，佢唔單止樣子俏麗可人，身材仲相當激凸，真係秀色可餐！期間里帆熱情咁招呼和也，仲有意無意間露出豐滿巨乳，原來佢冇戴胸圍真空上陣，搞到和也立即舉旗致敬！而一切都係里帆嘅陰謀，因為佢從妹妹口中得知和也雄風強勁，所以見到對方就即刻露乳勾引，此計果然成功！里帆多次主動拉和也埋一邊鬼混，而和也亦唔會拒絕，更加出盡力咁滿足對方，齊齊背住妹妹享受快感。

一擊即中

由OPPAI推出嘅《女友的姐姐用巨乳和中出誘惑我》入面，大雄去到女友屋企住兩日，屋內除咗有佢哋兩口子，仲有姐姐吉岡日和，佢又靚女又好身材，最重要係對大雄相當親切，更加趁妹妹擰轉背就趨前大送秋波，甚至直接話好想同大雄上床，而且仲可以打真軍兼中出收場！由於大雄同女友從未試過無隔膜體驗，搞到佢好想一試箇中滋味，就係咁畀日和成功勾引，然後一次又一次咁背叛女友享受激戰同中出嘅樂趣。

硬搶男友

喺片廠h.m.p推出嘅《甜蜜陷阱中出SEX》，講述奥井楓外表斯文，實情係癡女，一直好恨有男朋友，有一日妹妹帶咗未婚夫翔太返屋企，佢就即刻發晒姣，後來得知翔太原本一直苦於女友性冷感而長期抑制慾望，於是佢就趁妹妹喺廚房煮飯時，勾引翔太喺梳化激戰，而且仲要全程打真軍！之後，奥井楓更加狼死，趁妹妹熟睡之後撩翔太曳曳，可憐嘅妹妹掛住瞓而唔知身邊有人鬼混！最後兩人嘅姦情畀妹妹發現，但係佢哋都唔理得咁多，繼續瘋狂開波。

簡評

出嚟打工最緊要係打好人際關係，而要成功娶得美人歸就一定要同佢屋企人打好關係，而今日為大家介紹嘅彼女之姐系列，正係講男朋友同女友嘅姐姐建立起超友誼關係喇。當中本仙最鍾意宍戸里帆主演嘅《女友的巨乳姐姐沒有戴胸罩，我受不了！》，里帆唔戴Bra又姣到出汁，而且床技一流，令各種床戰場面都相當精彩，愈睇愈興奮！