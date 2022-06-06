匈牙利索模　Adrienn Levai至愛裸露

有人話歐美女郎雖然不乏索女，但佢哋嘅外形對我哋亞洲男士嚟講，卻未必有相當大嘅吸引力。如果咁諗未免太偏頗，其中有位歐洲成人模特兒就紅到去亞洲，佢就係嚟自匈牙利嘅Adrienn Levai。

學做DJ

成人模特兒最具魅力嘅地方，當然係佢哋擁有令男士興奮嘅三點啦！大家咪心邪，所謂三點係指美貌、身材及氣質，縱然只係寫真照，足以令男士為之心跳加速兼血脈沸騰。如果問大家覺得歐洲邊個國家，最盛產迷人嘅成人模特兒，相信唔少人都會認為係烏克蘭同俄羅斯，但其實歐洲各國都有索女誕生，亦有唔少高質兼具人氣嘅成人模特兒，好似嚟自匈牙利嘅Adrienn Levai就係其中之一。

喺匈牙利埃格爾出生嘅佢，大學畢業後，做過銀行同地產經紀，過住朝九晚五嘅枯燥生活。及至有一日，佢認識到從事DJ工作嘅朋友，更拜對方為師，為咗方便夜晚學做DJ，於是便辭去工作，但係冇收入又唔得，呢個時候喺朋友嘅介紹下，便開始成人模特兒嘅工作搵錢。

愈做愈紅

做成人模特兒絕對係一個重大嘅決定，單係要喺鏡頭前裸露身體已經唔容易。不過Adrienn Levai當時卻即時答應，除咗因為錢之外，更重要係佢一啲都唔介意喺其他人面前裸露，仲話既然擁有迷人嘅身材，點解要收埋呢？呢番說話唔單止成為佢出道嘅理由，更重要係家人亦支持佢嘅決定。事實上，憑住佢超高質嘅外形，不但令佢成為成人模特兒界嘅新星，更為佢賺到第一桶金。

佢坦言冇諗過自己會愈做愈紅，更去到英國、法國、意大利、美國等地方拍攝火辣寫真，更喺2010年及2016年成為著名成人雜誌嘅封面女郎添！不過人紅自然是非多，見佢生活愈嚟愈富貴，唔少人就對佢嘅收入產生懷疑。Adrienn Levai就解釋話自從佢成名之後，2012年不但成為職業DJ，更喺歐美多間夜場演出，當中嘅演出費更係佢主要嘅收入。有樣有身材仲要識打碟，咁完美嘅女神又真係吸引嘅！

Profile

出生地：匈牙利

身高：174cm

三圍：36D-24-36

雖然Adrienn Levai已屆熟女之齡，但係佢仍然活躍於成人模特兒界，為多本男士雜誌拍攝寫真外，更以Show Girl身份演出搏擊、電競等活動，同時作為人氣DJ嘅佢，現時喺歐洲多間夜場打碟，每次演出更係例必爆場，大家Click入佢嘅社交網就可以睇到佢各種唔同工作嘅花絮，當然亦唔少得火辣自拍照啦！