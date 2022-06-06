「認字特警」李天翔投資吸金　拒認軟飯王

「御用奸角」李天翔近年商界、藝人兩邊走，生活無憂，被指全靠娶到個有米太太，惟天翔受訪時作出大平反，揚言夫婦間財政獨立，從未過問太太身家有幾多，認為收入得自給自足，毋須負擔對方生活已很滿足。

曾在兒童節目中做「認字特警」而為人認識的藝人李天翔，3年前毅然離開無綫，結束24年賓主關係，此後既當私人健身教練，又投資寵物零食、美容及酒店生意，可謂百足咁多爪，但卻換來外間指他全靠有個有米太太，才得以過住如此富足日子。

不過天翔日前接受東網專訪時，否認「食軟飯」之說，坦言與太太結婚4年多均是財政獨立，從來沒有過問對方財政狀況，更不知太太身家有多少，他說：「太太做IT，但我真係唔知佢有幾多錢，好多人以為我呃佢，其實真係報道出，我先知太太有炒股票，但冇追問太太，佢有錢唔關我事，我嘅生活方式係搵到夠自己OK，我唔需要負膽佢，大家餓唔死就OK，就連屋企支出都係大家Share。（唔知太太身家？）問嚟冇用，我從來冇問，唔係諗住佢啲錢先一齊，都係鍾意先一齊，不過屋企太太話事，我覺得要求唔過分都OK。（生小朋友？）暫時應該唔會，同太太清楚自己冇咩耐性，身邊朋友生完全部時間畀晒佢哋。」談到其寵物生意，他表示與太太合資，單是寵物酒店裝修費已達6位數字，但由於疫情關係，故暫緩開業時間，幸寵物美容及零食卻未受影響，反應不俗。

回復自由身的他亦工作不斷，既接拍梁家樹監製的劇集，與ViuTV亦一連有兩套劇集合作，除了李璨琛監製的劇集，最近還於熱播中的新劇《冥冥之中》演男二角色，與飾演好兄弟的栢天男不乏對手戲，雖然雙方首次合作，但開工環境卻非常開心，更說：「我成日笑佢劇中好多女仔圍，我今次得一個，但感情好短暫，所以比較鍾意入面同天男嘅兄弟情，係講到就算做錯任何嘢，都會原諒大家。（現實生活有冇呢啲兄弟？）有兄弟但未去到呢步，因為大家未到有嘢做錯，我都係得1、2個知心友。」以往經常演壞人，今次於劇集演好人，問到會否趁機「洗底」？他自言其奸角形象太深入民心，要洗底絕非易事，故一切順其自然，不過若然有監製繼續找他演壞人，他亦樂意奉陪。