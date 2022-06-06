「限韓令」解禁！韓劇相隔5年登「陸」　威力大減

內地於2017年實施「限韓令」，所有韓星的內地活動紛紛煞停，韓劇也絕跡內地影視平台。隨着中韓關係緩和及撤禁，冰封5年的韓劇終於在年初起獲准登「陸」，單是過去5個月已有多達13部韓劇陸續在內地影視平台上架。而「韓劇天后」宋慧喬繼禁令前熱爆內地的神劇《太陽的後裔》後，她與男星張基龍合演的韓劇《現正分手中》年初在韓國播畢後，亦在內地上架。

此外，李鍾碩與秀智2017年合演的《當你沉睡時》、孫藝珍與丁海寅2018年的人氣劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》，以及朴敘俊2019年孭飛的話題劇《梨泰院Class》也等到今年3月至5月才能相繼登「陸」。而李東旭年初主演的韓劇《Bad and Crazy》5月已可在內地平台收看，至於李英愛與宋承憲2017年合演的《師任堂，光的日記》雖然年初搶先在內地電視台播映，但該劇早於6年前已通過內地審批，故不計入解禁後才獲批的韓劇。

韓劇事隔5年大舉侵佔內地，但大陸劇在過去5年間製作水平提升，加上近年湧現大批流量小生與花旦，不少內地劇迷早已轉煲高質國產劇，令韓劇威力大減，近月於當地影視平台上架的韓劇也未能如《太陽的後裔》般熱爆。