【是日通勝】

農曆五月初九

壬寅年 丙午月 辛卯日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：祭祀、飾垣、取魚

忌：大事不宜

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：7、21、34、48

幸運顏色：紅、紫

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：財運非常好，投資可進取一點，容易有斬獲。

金牛座：運勢中規中矩，保持開朗可給自己帶來好運。

雙子座：受霉運滋擾，求財有難度，行善可扭轉頹勢。

巨蟹座：愛情運差勁，恨拍拖者要有耐性，切勿衝動。

獅子座：事業發展相當不錯，沒有甚麼問題需要操心。

處女座：健康運一般，久坐無益，宜抽時間出外散步。

天秤座：財運平平，謀事要三思，投資不宜太過進取。

天蠍座：整體運勢不是太好，戴黑曜石手鏈有助辟邪。

人馬座：謀事非單靠運氣，勿因一時運滯而質疑自己。

山羊座：苦口苦面有機會嚇走好運氣，宜保持好心情。

水瓶座：迎來倒霉的一天，保持平常心，勿自暴自棄。

雙魚座：人緣運欠佳，戴綠松石飾物可為你帶來好運。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 遇貴人

（跌）雞 脾氣差

鼠：財運稍遜，一時大意容易招致金錢損失。

牛：保持平常心，謀事不強求，好運自然來。

虎：求財不乏機遇，經商者易獲得客戶支持。

兔：今天陪家人朋友出外玩，可帶來好心情。

龍：爛桃花纏身，已有伴侶者必須檢點言行。

蛇：精力旺盛，信心十足，工作表現獲掌聲。

馬：身心疲憊，情緒低落，負能量愈來愈多。

羊：刻苦耐勞，面對棘手問題不會怨天尤人。

猴：事業運向好，勇於承擔，離成功非常近。

雞：是日沖煞，疑神疑鬼，易為小事發脾氣。

狗：貴人撐，工作機遇多，小心身體吃不消。

豬：工作上全力以赴，易有事半功倍的效果。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

好運怎樣來？

經常聽到一個說法：心情好，運勢自然好。

分享的力量是倍數的，即是如果我看甚麼也不順眼，只會散發出大量的負能量，終日愁眉苦臉，對自己，以及身邊的人和事，都會用倍數的力量回彈給自己，久而久之，看到整個世界都是灰色的，這樣的話，你叫好運怎樣來呢？

換句話說，想運勢好，生活順順利利，先要從心情出發。最簡單的做法是去提高美好心情，是祝福。不論甚麼人和事，包括自己在內，都要由心地去祝福，傳遞正能量，一傳十，十傳百。試想想，人人都這樣做，每分每秒都接受到別人對你的稱讚及祝福，心情自然好，看甚麼事，做甚麼事，都會倍覺順利，稱心如意。

不過，祝福有很多種分別，以新年的祝福語為例：「新年快樂」及「恭喜發財」，哪一句會比較有效力呢？正常人都會知道是前者吧！

因為快樂是做人美好的源頭，是精神性的，寶貴的，心靈性的。君不見每年1月1日，全世界慶祝新年來臨時，大家都是互相擁抱，傳播快樂的信息，舉世歡騰，真心相信你快樂我就會一樣快樂，我開心大家一同開心。這跟開口埋口都只專注於物質上的「恭喜發財」，分別顯而易見！祝大家快快樂樂!