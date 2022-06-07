COLLAR恨「入宮」　Ivy自認顏值低

人氣女團COLLAR首個綜藝節目最近播出，節目有笑有淚，淚點最低的WINKA成為公認喊包。團隊成軍半年，成員們的默契度由僅合格變成接近滿分，Gao承認有難頂及摩擦時候，靠大家開心見誠討論及投票解決。至於最後一位被選入團的Ivy認同自己唔靚及跳唱實力麻麻。

COLLAR首個綜藝節目《我哋係COLLAR》近日首播，節目紀錄女團成軍過程及成員鮮為人知一面。播放以來每集都不乏淚點，成員逐個喊，其中WINKA被公認為喊包，她自嘲：「我嘅眼淚唔值錢。」相反芯駖最硬淨，她笑言：「我啲眼淚最值錢。」

講到最期待部分，Day強推Staycation環節，她說：「最多笑料大家玩得最放，因為（經理人）Wing唔喺度，我哋無王管。」不過Marf強調大家無得作反，因為一早已在節目中簽下賣身契。Gao指節目中全部都是大家的真面目，她更持有成員們大量醜照。除了玩到癲，她們也有不少深層次交流及剖白內心世界，Gao坦言到後期已沒有理會是否正在錄影。

成軍初期，Gao評價大家的默契度只比合格高一點，不過今時今日，Gao說：「我哋嘅默契可以話係99.9999，節目有個好特別影響，大家一齊玩，加上呢半年成日對住，大家彼此了解好多。（有冇難頂嘅時候？）唔算有好多，有摩擦都係關於表演上，大家會討論，都係為件事好，有唔同意見就投票決定。」

Ivy被質疑實力

節目中，Wing談到Ivy入團最具爭議，因有人質疑其外貌及實力，Ivy大方回應：「好多人擔心我唔開心，其實冇，我已經入咗團，覺得已經屬於一分子，唔會覺得係第八個先入或討論好耐而唔開心，我都認同我係唔靚，唱歌跳舞唔係好好。」除了綜藝，她們稱也想挑戰拍劇，並異口同聲表示想拍科幻或宮廷劇，Marf自薦做公公，Winka被推舉為太后，Day被指做宫女。

另外，提到組合之前擔任張敬軒演員會嘉賓，網民反應兩極，Ivy及Candy被指「嗌歌」，2人承認有進步空間及不足之處，對影響到張敬軒感抱歉。