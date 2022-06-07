東方日報C1：張達明出山重塑經典　王浩信佔「地利」演破格狀王

資深藝人兼導演張達明，最近應無綫之邀「出山」，與電影人林子聰聯手重塑「宋世傑」經典劇系列，並將由幕前撈埋幕後一腳踢，預計7月在內地開拍。「宋世傑」一角原屬意黎諾懿演出，但由於內地疫情防控及人手調動問題，最終易角，由身在內地的視帝王浩信擔正。

自從曾志偉上任無綫總經理後，一直致力令劇集種類多元化，務求做到百花齊放，無綫旗下製作公司TVB New Wings最近簽下猛將張達明及林子聰（肥仔聰），他們將聯手翻拍全新一輯宋世傑電視劇。1997年由張達明夥拍郭藹明主演的劇集《狀王宋世傑》可說是達明的代表作，當年大結局平均收視高達32點，成績彪炳，加上今年適逢是劇集播出25周年，故志偉有意翻拍此劇，而達明正是不二之選。今次達明與肥仔聰除了演出外，還會兼任編劇、籌劃、導演及監製於一身，預計7月底在內地橫店開工。據知曾患鼻咽癌的達明有感近年身體狀態不俗，視今次工作為一個挑戰，故當志偉邀請時即欣然接受。

興奮夥拍新陣容

新版的主角宋世傑跟舊版有所不同，舊版在造型上較正經，新版則有所突破，將有多個不同造型，例如扮女人，而全劇以查案為主。由於達明已身兼多職，故即使粉墨登場亦不會出任主角，以免體力上吃不消。據知男一原定首選黎諾懿，但鑑於內地疫情防控非常嚴謹，橫店採取閉環式拍攝，港人要赴當地拍攝申請手續繁複，加上之前王祖藍已率領一班小生花旦北上工作，無綫方面不想再另外派人北上而造成香港人手短缺，故決定與其由正在趕拍《婚後事》的黎諾懿北上，不如改由已身在內地的王浩信擔正，而同樣身在內地的花旦姚子羚及闊別無綫多時的金剛亦有份演出。

王浩信表示已收到有關消息：「依家喺內地同肥仔聰傾緊個古仔，嘗試了解多啲先，佢都好有諗法，呢次係一部喜劇，我都好鍾意拍喜劇劇種。」他對是次陣容感興奮，希望擦出新火花：「有好多未合作過嘅對手，亦有好好嘅前輩，同肥仔聰一拍即合，大家都好努力創作當中。（係咪同子羚好耐冇合作？）係，但大家默契仲喺度。（使唔使剃頭演出？）唔使，呢個係喜劇，能夠拍到一班好好戲嘅喜劇演員，希望大家可以做到好成績、好作品，氹到觀眾開心。」

姚子羚內地劇接劇

子羚透露在內地拍畢劇集《一舞傾城》後會直接轉入《狀》劇組拍攝：「我會同浩信合作，做咩角色仲未知，已經好多年冇合作，對上一套係2013嘅《好心作怪》，同肥仔聰就第一次合作，所以好期待。」現時天氣炎熱，之後在橫店開工要穿厚厚的戲服，子羚表示已有心理準備。至於達明接受電話訪問時笑言仍在準備中：「遲啲有詳情再話畀大家聽，我都有戲癮，想做其中一個角色。」

另外，對於失落新角色，本報就此致電諾懿，他直認其事，但表示「焉知非福」：「大半個月前接到電話通知要北上拍攝，當時拍緊《婚後事》，於是導演就安排趕拍我嘅戲，不過相隔冇耐就收到通知話唔使去。（好失望？）唔會，20年裏面訓練咗我易角係平常事，經常都會有調動，可能公司有特別任務畀我呢？」

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