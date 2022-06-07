贏官司心情大靚！尊尼特普50萬港元包場請食咖喱

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）早前控告影星前妻安芭赫德（Amber Heard）勝訴獲巨額賠償，心情勁靚的他日前趁住在英國伯明翰開騷而包場請好友食咖喱，並向侍應豪派貼士！

據知他與一同開騷的結他手好友Jeff Beck等人日前幫襯當地一間印度餐館，二人大吃大喝叫了不少印度菜式之餘亦狂飲雞尾酒同貴價香檳，結果埋單要5萬英鎊（約49萬港元）。認真和味！當然出名疊水的尊尼唔介意請客，而且更向餐廳的侍應大派強額貼士。

據餐廳的營運總監受訪時表示尊尼的保安團隊之前來電問他們可否於周日（5日）下午過來視察餐廳環境，並包場準備當晚過來晚膳。尊尼與Jeff Beck以及24名演唱會工作人員於當晚7時30分到場。營運總監更指尊尼當晚心情大靚離開前與餐廳60位員工逐一握手、擁抱及吻別：「佢真係非常之謙虛，佢留低同在場所有人士交談同打招呼。佢同我3位女兒見面，佢哋成功要求尊尼講佢喺電影中嘅金句。」

尊尼向來出名「親民」，日前他在紐卡素開騷時就與當地的居民表現親切，期間更與一名大肚婆交談並向她講自己不少育兒的建議。