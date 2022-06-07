懶理前妻戀得火熱　Kanye West拖新女睇《Top Gun》

美國真人騷女王Kim Kardashian與諧星Pete Davidson打得火熱，而她的歌手前夫Kanye West卻頻頻「換畫」！最近他就被Fans踢爆與「翻版Kim」模特兒Chaney Jones分手，並極速另覓新女。有坐正他們隔離的Fans上周更偷影到二人在戲院睇《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）。

照片於網上流出後，該名神秘女子即時被網民起底為金髮網紅Monica Corgan。據知Monica是一名社交網模特兒並任洛杉磯一間泳衣品牌任宣傳大使。她憑住索樣靚身材而於社交網走紅，跟蹤者人數多達3.46萬。有傳媒更指Kanye去年在一首歌《Life of the Party》中有提及過她的名字，因而被懷疑他們早已結識。而有Fans更指Corgan除了被見到穿着Kanye出品的衫之外亦幾次被見到在他的巡唱巴士上。

雖然已成為Kanye的「過去式」，但他的「前度」Jones昨日（6日）仍在社交網上載她在沙灘享受陽光的性感照。似乎沒有因為「甩拖」而影響心情！