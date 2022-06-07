蔡依林前經理人捲命案　男網紅隊酒後豪宅內猝死

曾一手提拔台灣天王天后蔡依林、蕭亞軒、羅志祥及楊丞琳等明星嘅王牌經理人蔣承縉，被譽為華語樂壇天王天后御用推手，未料上月卻捲入一宗命案，所住的北市大安區豪宅內有一名30歲死者，身份為男網紅，目前檢警已介入調查，而蔣承縉亦透過律師發聲。

據台灣消息，上月15日中午警方接獲蔣承縉報案家中有傷者，進屋後卻發現30歲男網紅猝死，經過調查發現，案發前一晚蔣承縉和死者在家中飲酒，未料隔日就傳噩耗，警方目前正在調查死因。而死者家屬透露，蔣承縉當時以為男網紅喝醉，猜測可能從樓梯間摔下而釀悲劇。

面對家中涉命案的爭議，蔣承縉透過律師做出聲明：「對於網紅遭逢意外事故，本人感到無比的悲痛。案件現由檢察官調查中，本人基於『報案人』角色，一定會積極配合檢警調查，基於偵查不公開之法律規定，本人將不會對於案件內容發表任何言論，一切交給司法機關秉公處理！」同時，他強調案件因正在釐清，任何單方面的臆測都可能扭曲真相，所以任何猜測的報道和不具名的謠言，若傷害到他的名譽，絕對會訴諸法律責任，最後蔣承縉表示：「本人早已於2014年退出娛樂圈幕後經紀工作，實不該、也毋須佔用媒體大眾資源。最後懇請媒體及各界勿對本事件過度渲染及揣測，及尊重本人悲痛的心情。謝謝各位的關心。」