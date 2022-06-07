慶祝出道9周年　BTS招待4千粉絲錄音樂節目

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）將於6月10日推出新碟《Proof》，而13日是組合出道9周年的大日子，他們今日（7日）透過官方社交網公開海報，宣布將於當日香港時間晚上8點透過官方頻道進行直播，7子將演唱主打歌《Yet to Come》，亦會介紹新碟的歌曲，海報上更寫着「With Special Guest」（與特別嘉賓一起），粉絲都十分好奇嘉賓是誰。

BTS亦會於同日在首爾獎忠體育館進行Mnet音樂節目《M Countdown》的錄影，將招待4,000名粉絲入場，所屬的Big Hit Music事務所表示：「因為當日是對BTS成員和ARMY（BTS官方粉絲名）來說很特別的日子，為了讓更多ARMY可以參與，所以擴大了規模和參與人數。」

另外，BTS成員V上月31日在美國白宮出席活動後，本月2日特別轉機趕回韓國，出席男星姜棟元主演電影《孩子轉運站》的VIP首映禮，姜棟元今日（7日）受訪時談到V為了支持他而趕回韓國的事時表示：「最初我不知道他是為了我而來，直到見面才知道，真的非常感謝他，他是很好、很可愛的弟弟。」問到兩人是如何認識，他說：「我們有共同朋友，泰亨（V本名）和我都是居昌郡出身，我是在居昌郡讀高中，他說想見見我，我們和朴孝信見面時認識，之後成為好朋友。」