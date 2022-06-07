激快Air現身！一文睇晒WWDC22重點
2022年06月07日 12:00
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Apple剛剛於線上舉行了新一屆全球開發者大會(WWDC)，一口氣更新了多項軟硬件，包括全新M2晶片、搭載機MacBook Air和新版13吋MacBook Pro，以及iOS 16、watchOS 9、macOS Ventura及iPadOS 16。
1.M2晶片是甚麼？
- 採用第二代5nm製程技術，由200億電晶體組成，數量比M1晶片多出25%
- 擁有多達10核心GPU，比M1晶片多出兩個
- 比M1晶片多50%的記憶體頻寬，以及多達24GB快速統一記憶體
- CPU快上代18%，圖像處理快35%，神經網絡引擎快40%
- 與最新10核心PC筆電晶片比較，M2的CPU在相同耗電水平效能表現高近兩倍
2.全新MacBook Air有何特色？
- 內置全新M2晶片，《Final Cut Pro》剪片比上一代快近40%
- 採用全新的精巧纖薄設計，厚度僅11.3mm，僅重1.24kg
- 全鋁金屬一體式機身，體積減少了足足20%
- 寧靜的無風扇設計
- 除了銀色和太空灰，還備有午夜暗色和星光色
- 配備全新13.6吋Liquid Retina屏幕，具備500尼特亮度，亮度高25%
- 內置1,080p FaceTime HD相機，解像度及低光拍攝表現好上代兩倍
- 四喇叭音響系統整合至鍵盤與屏幕之間，支援空間音訊
- MagSafe回歸，並配備兩個Thunderbolt連接埠，以及一個3.5mm音訊插口
- 20小時電池使用時間，並首次支援以67W轉換器快速充電
- 即日接受訂購，下個月開始出貨
- 售價由HK$9,499起
3.全新MacBook Pro又有何特色？
- 採用M2晶片，《Affinity Photo》等atpp中處理RAW圖像快上代快近40%
- 配備主動散熱系統
- 內置13.3吋LED背光屏幕，亮度500尼特
- 有銀色及太空灰兩色
- 影片播放時間更可長達20小時
- 即日接受訂購，下個月開始出貨
- 售價由HK$9,999起
4.iOS 16帶來甚麼更新？
- 全新個人化的鎖定畫面，相片主體有景深效果，並可更改日期時間的字體和色彩
- 可在鎖定畫面加入小工具，例如日曆、天氣、電量、鬧鐘、「活動」圓圈等
- 提供多款全新鎖定畫面圖庫，包括隨全日環境變化的「天氣」背景圖片，由表情符號組成的鎖定畫面等
- 新功能「即時動態」實時緊貼最新動向，直接在鎖定畫面顯示體育比賽、體能訓練、共乘汽車、外賣訂單等
- 「通知」經重新設計，改為由畫面底部向上捲動顯示
- 「專注模式」連接至鎖定畫面，特定的「專注模式」會使用相應的背景圖片和小工具
- 全新iCloud共享圖庫，可供最多6位用户一同協作、加入和欣賞相片
- 「訊息」app迎來更新，用户可以編輯或收回最近傳送的訊息，還原最近刪除的訊息，以及將訊息標記為未讀
- 「郵件」app更新，可以預先排定電郵傳送時間，或者在郵件送達收件人的收件箱前，取消已傳送的郵件
- 透過裝置上的智慧技術，「原況文字」可以辨認iOS內圖像中的文字，並能夠迅速轉換貨幣、翻譯文字
- 「圖像查詢」如今能辨認雀鳥、昆蟲和雕像，按住圖像更能移離背景，再置入到「訊息」等app
- 「地圖」app 將推出多站路線，用户可預先計劃最多15個目的地
- iOS 16的開發者預覽即日推出，Public Beta下個月提供給iOS用户，正式版於今年秋季免費提供予iPhone 8或以上型號
5.watchOS 9有何新功能？
- 帶來4個全新錶面，包括陰曆、玩樂、都會及天文
- 全新「人像」錶面可以展示景深效果，包括貓狗的相片和風景相
- 「體能訓練」app帶來「Custom Workouts」(自訂體能訓練) 功能，用户可以建立有系統的訓練計劃，自行決定訓練和休息的間距
- 新增「多種運動」體能訓練類型，以支援三項鐵人運動
- 「健身」app的「摘要」頁面經過重新設計，以互動方式呈現圖表
- 提供更多跑友專屬數據，包括「步幅」、「觸地時間」和「垂直振幅」
- 新的配速功能讓用户自行設定跑步的距離和目標完成時間
- 浮板偵測加入到「泳池游泳」的體能訓練之中，自動分辨用户是否拿着浮板游泳
- 「睡眠」功能可以讓用户自訂「睡前放鬆」和「就寢時間」的執行時段
- 加入全新「心房顫動記錄」功能，可估算用户心臟出現心房顫動的時間，並提供有用的資訊
- 全新的「藥物」功能可協助用户管理和追蹤服用藥物
- watchOS 9將於今年秋季免費提供予Apple Watch Series 4或更新的型號
6.macOS Ventura添加了甚麼？
- 加入「幕前管理」，助Mac同時在不同app與視窗之間流暢切換
- 「相機接續互通」將iPhone用作Mac的網絡攝影機
- FaceTime加入「接手」功能，讓用户可在iPhone開始FaceTime通話後順暢切換至Mac
- 「郵件」app如今可排定電郵傳送時間，甚至能取消已傳送的郵件
- 「訊息」app現在可編輯或收回最新傳送的訊息，將訊息標記為未讀，或還原意外刪除的訊息
- 為Safari加入通行密匙，該數碼鑰匙只留在裝置之中，黑客無法騙取
- macOS Ventura將於今年秋季以免費軟件更新方式提供
7.最後，iPadOS 16有咩唔同？
- 同樣有「幕前管理」，可顯示多個重疊視窗，並支援外置顯示器
- 全新的「Freeform」app，讓多個用户在同一畫布畫圖或Jot Notes
- Safari新增「共享分頁群組」，讓用户共享分頁與書籤
- 加入專業功能「參考模式」等，令iPad Pro為不同裝置統一調色
- 「天氣」app登陸，並配以精美動畫
- 將在今年秋季免費提供予iPad及iPad mini第5代及更新的型號、iPad Air第3代及更新的型號，以及所有iPad Pro型號