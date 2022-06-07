激快Air現身！一文睇晒WWDC22重點

Apple剛剛於線上舉行了新一屆全球開發者大會(WWDC)，一口氣更新了多項軟硬件，包括全新M2晶片、搭載機MacBook Air和新版13吋MacBook Pro，以及iOS 16、watchOS 9、macOS Ventura及iPadOS 16。

1.M2晶片是甚麼？

- 採用第二代5nm製程技術，由200億電晶體組成，數量比M1晶片多出25%

- 擁有多達10核心GPU，比M1晶片多出兩個

- 比M1晶片多50%的記憶體頻寬，以及多達24GB快速統一記憶體

- CPU快上代18%，圖像處理快35%，神經網絡引擎快40%

- 與最新10核心PC筆電晶片比較，M2的CPU在相同耗電水平效能表現高近兩倍

2.全新MacBook Air有何特色？

- 內置全新M2晶片，《Final Cut Pro》剪片比上一代快近40%

- 採用全新的精巧纖薄設計，厚度僅11.3mm，僅重1.24kg

- 全鋁金屬一體式機身，體積減少了足足20%

- 寧靜的無風扇設計

- 除了銀色和太空灰，還備有午夜暗色和星光色

- 配備全新13.6吋Liquid Retina屏幕，具備500尼特亮度，亮度高25%

- 內置1,080p FaceTime HD相機，解像度及低光拍攝表現好上代兩倍

- 四喇叭音響系統整合至鍵盤與屏幕之間，支援空間音訊

- MagSafe回歸，並配備兩個Thunderbolt連接埠，以及一個3.5mm音訊插口

- 20小時電池使用時間，並首次支援以67W轉換器快速充電

- 即日接受訂購，下個月開始出貨

- 售價由HK$9,499起

3.全新MacBook Pro又有何特色？

- 採用M2晶片，《Affinity Photo》等atpp中處理RAW圖像快上代快近40%

- 配備主動散熱系統

- 內置13.3吋LED背光屏幕，亮度500尼特

- 有銀色及太空灰兩色

- 影片播放時間更可長達20小時

- 即日接受訂購，下個月開始出貨

- 售價由HK$9,999起

4.iOS 16帶來甚麼更新？

- 全新個人化的鎖定畫面，相片主體有景深效果，並可更改日期時間的字體和色彩

- 可在鎖定畫面加入小工具，例如日曆、天氣、電量、鬧鐘、「活動」圓圈等

- 提供多款全新鎖定畫面圖庫，包括隨全日環境變化的「天氣」背景圖片，由表情符號組成的鎖定畫面等

- 新功能「即時動態」實時緊貼最新動向，直接在鎖定畫面顯示體育比賽、體能訓練、共乘汽車、外賣訂單等

- 「通知」經重新設計，改為由畫面底部向上捲動顯示

- 「專注模式」連接至鎖定畫面，特定的「專注模式」會使用相應的背景圖片和小工具

- 全新iCloud共享圖庫，可供最多6位用户一同協作、加入和欣賞相片

- 「訊息」app迎來更新，用户可以編輯或收回最近傳送的訊息，還原最近刪除的訊息，以及將訊息標記為未讀

- 「郵件」app更新，可以預先排定電郵傳送時間，或者在郵件送達收件人的收件箱前，取消已傳送的郵件

- 透過裝置上的智慧技術，「原況文字」可以辨認iOS內圖像中的文字，並能夠迅速轉換貨幣、翻譯文字

- 「圖像查詢」如今能辨認雀鳥、昆蟲和雕像，按住圖像更能移離背景，再置入到「訊息」等app

- 「地圖」app 將推出多站路線，用户可預先計劃最多15個目的地

- iOS 16的開發者預覽即日推出，Public Beta下個月提供給iOS用户，正式版於今年秋季免費提供予iPhone 8或以上型號

5.watchOS 9有何新功能？

- 帶來4個全新錶面，包括陰曆、玩樂、都會及天文

- 全新「人像」錶面可以展示景深效果，包括貓狗的相片和風景相

- 「體能訓練」app帶來「Custom Workouts」(自訂體能訓練) 功能，用户可以建立有系統的訓練計劃，自行決定訓練和休息的間距

- 新增「多種運動」體能訓練類型，以支援三項鐵人運動

- 「健身」app的「摘要」頁面經過重新設計，以互動方式呈現圖表

- 提供更多跑友專屬數據，包括「步幅」、「觸地時間」和「垂直振幅」

- 新的配速功能讓用户自行設定跑步的距離和目標完成時間

- 浮板偵測加入到「泳池游泳」的體能訓練之中，自動分辨用户是否拿着浮板游泳

- 「睡眠」功能可以讓用户自訂「睡前放鬆」和「就寢時間」的執行時段

- 加入全新「心房顫動記錄」功能，可估算用户心臟出現心房顫動的時間，並提供有用的資訊

- 全新的「藥物」功能可協助用户管理和追蹤服用藥物

- watchOS 9將於今年秋季免費提供予Apple Watch Series 4或更新的型號

6.macOS Ventura添加了甚麼？

- 加入「幕前管理」，助Mac同時在不同app與視窗之間流暢切換

- 「相機接續互通」將iPhone用作Mac的網絡攝影機

- FaceTime加入「接手」功能，讓用户可在iPhone開始FaceTime通話後順暢切換至Mac

- 「郵件」app如今可排定電郵傳送時間，甚至能取消已傳送的郵件

- 「訊息」app現在可編輯或收回最新傳送的訊息，將訊息標記為未讀，或還原意外刪除的訊息

- 為Safari加入通行密匙，該數碼鑰匙只留在裝置之中，黑客無法騙取

- macOS Ventura將於今年秋季以免費軟件更新方式提供

7.最後，iPadOS 16有咩唔同？

- 同樣有「幕前管理」，可顯示多個重疊視窗，並支援外置顯示器

- 全新的「Freeform」app，讓多個用户在同一畫布畫圖或Jot Notes

- Safari新增「共享分頁群組」，讓用户共享分頁與書籤

- 加入專業功能「參考模式」等，令iPad Pro為不同裝置統一調色

- 「天氣」app登陸，並配以精美動畫

- 將在今年秋季免費提供予iPad及iPad mini第5代及更新的型號、iPad Air第3代及更新的型號，以及所有iPad Pro型號