碧咸嫂都用　美妝環保小物　

有化妝習慣的你，可有統計過每日化妝使用幾多塊化妝棉、卸妝巾？棄掉了幾多支化妝棉棒？其實不做破壞地球幫兇也有辦法，因隨着環保潮流盛行，愈來愈多外國美妝品牌減少塑膠包裝，並使用生物可分的材質打造環保美容產品。由於可重複次使用，比起傳統一次性拋棄產品，更能做到減廢和保護環境的效果，所以引起不少追求環保時尚的女生關注，就連碧咸嫂也是擁躉之一！各位愛綠色環保生活的女生還猶豫甚麼？還不快快為保護地球出一分力？

化妝好幫手

絕大部分每天使用的化妝棉和化妝棉棒等小物，都是一次性拋棄式產品。猶幸近年出現了不少替代品，讓化妝控可以投入綠色美妝風潮。其中由丹麥品牌LastObject推出的LastSwab棉花棒，就以親膚材質製造，棉花棒頭還精心設計成「凹凸顆粒」、「尖圓兩頭」外形，滿足吸水、清除耳垢與化妝修容等不同需求，可重複使用1,000次。加上有多色專屬收納盒也是以海洋回收塑膠製成，貫徹環保理念。

品牌也另有1款以無添加化學物質棉纖維與木纖維製成的LastRound零感化妝棉，同樣是沾水就用得，可用作卸眼妝、唇彩、底妝，或作為日常基礎保養如搭配化妝水等。每片可重複使用250次，每用一次能省下製造每片一次性化妝棉所需的10公升用水資源，100%可生物分解特性，能大大減少製造不必要的垃圾。

Purely Life環保水洗化妝棉由竹子纖維提取製成，具良好抗污性、清潔、柔軟及環保等優點，加上收邊設計耐用耐洗，可取代一次性化妝棉，用來擦拭卸妝過後的彩妝或是沾取化妝水擦拭都很合適（但不適合用來濕敷）。一片可使用2個月左右，若有過多污漬、脫線等等就可以更換新的，淘汰掉的環保水洗化妝棉先別急着丟，可以再拿來擦拭電腦、桌子、灰塵等當作抹布使用。

卸妝清潔之選

每次卸妝或保養，至少會用4~6塊卸妝棉。長期下來，這些用完即棄的卸妝棉會對環境造成不小負擔。所以坊間逐漸出現可重複使用的卸妝產品，例如風靡歐美的Face Halo極致潔面布便是一例。它像大片的卸妝棉般，特殊的纖維布，除了很細緻之外，可以將彩妝從皮膚表面吸出後再清除掉，1片可重複使用200次。使用方法也簡單，只須要預先弄濕再用布的纖維去深入毛孔去除彩妝便可，比用潔膚油要一直按摩溶解，再加乳化更快速，就連碧咸嫂都愛用。

來自美國的MakeUp Eraser原創魔法卸妝巾不是一般的布，而是加清水就能卸妝的潔面布。這款布的纖維很細，大約只有1根頭髮的1/50~100，當中有百萬個細小的毛狀纖維，可將臉上的彩妝吸出來，加上抗菌材質，用後無懼滋生細菌。除了適用於卸妝潔面、清洗泥Mask，更可卸除身體防曬及流汗時用來擦背，一條巾平均可使用3~5年，等於減少3,600張紙巾的用量。

至於Snow Fox非拋棄式竹炭卸妝棉則是一款雙層、採用棉質竹子及有機棉花織成的臉部圓形卸妝棉，可代替每日使用的丟棄式卸妝棉或一次性擦臉巾，用後只須以清水加洗潔劑清洗，或放進洗衣機清洗便成，可重複清洗超過500次。一盒8片裝就能減少大約34,020公升的水，等於是代替4,000片的卸妝棉用量。