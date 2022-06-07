羅拉丹恩拍完《侏羅紀公園》同邊個拍檔拍拖？

美國女星羅拉丹恩（Laura Dern）於1993年憑史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的首集《侏羅紀公園》（Jurassic Park）走紅國際，之後曾客串2001年的《侏羅紀公園 III》（Jurassic Park III）。近年她除參演《星球大戰：最後絕地武士》（Star Wars: The Last Jedi）外，更憑《婚姻故事》（Marriage Story）飾演律師贏得奧斯卡最佳女配角。她於新一集《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World Dominion）再次擔任重要角色，與另外兩個元祖主角森尼爾（Sam Neill）與謝夫高拔林（Jeff Goldblum）重聚。

她受訪時表示：「系列兩代演員因為疫情聚埋一齊，好似一家人咁生活咗5個月，真係好正。當我哋三個初代演員第一日喺片場重聚，我忍唔住眼濕濕。我哋又笑又喊，一齊影合照，係好特別嘅時刻。」其實羅拉與謝夫當年拍完《侏羅紀公園》後曾經拍拖，戀情維持5年，於1997年分手。謝夫現時與第3任妻子Emilie Livingston一起，而羅拉則離過1次婚，近年曾與饒舌歌手Common與NBA球星Baron Davis傳過緋聞。