星星講醫D︱Kylie C.對抗躁鬱症最緊要識紓壓

繽FUN星網全新健康節目《星星講醫D》，繼續有第一屆《亞洲星光大道》季軍蔡梓銘夥拍36E「學霸甜心」鄭杞瑤（Kylie C.）擔任主持，2人分別從中醫及心理學角度探討疫情下情緒處理的方法。

今集主題關於躁鬱症，Kylie C.指香港人生活節奏快加上壓力大，躁鬱症很常見：「香港人真係要放慢少少個腳步去調節番自己嘅飲食同埋多做運動，可以做一啲冥想或者瑜伽去紓緩壓力。」她稱躁鬱症分躁期與鬱期，躁期時人會變得亢奮、說話多及有很多天馬行空的想法，鬱期時會失去做任何事的動力甚至沒有人生目標，若發現身邊人有躁鬱徵狀時，記得要多陪伴及多溝通，以及避免對方有獨處時候。

至於蔡梓銘大夫從中醫上去解釋：「喺打脈嘅時候會發現有一類人胸中有個鬱結，但係鬱結得來又有好多火積聚喺度，就好似鬱住咗出唔到嚟咁，我哋會叫做鬱火。」他推介可以用金銀花去緩解鬱火：「金銀花嘅藥性係偏寒涼，但佢係一種花類嘅藥材，所以又有開通嘅作用，佢既可以開鬱又可以清咗個火，我哋可以用金銀花加少少蜂蜜或者紅糖，有少少補中氣嘅作用，不至於開通得太犀利。除了對鬱躁嘅人有幫助，如果面部、下巴或頸容易生暗瘡嘅人都有幫助，可以作為一個養生保健嘅小方法。」不過，他提醒金銀花藥性寒涼，若手腳容易冰冷、體質瘦弱或女士來經期間就未必適用。