香港仔珍寶海鮮舫因疫情痛擊下短期內不可能復業,珍寶王國母公司、新濠國際發展有限公司附屬公司香港仔飲食集團發聲明表示,擬月內移離香港,市民大嘆惋惜。藝人李施嬅(Selena)尋日(6日)就晒出現身珍寶海鮮舫前影靚相,發文指:「Sad to see Jumbo leaving this month.Thank you and you will be missed. (很傷感今個月珍寶要離開了,謝謝你,大家會思念你)❤️再見珍寶。」大批網民留言表達不捨,仲有人留言嗌可以開拍劇集《金宵大廈》第三季,以珍寶海鮮舫為主線,大搞「珍寶大廈」。