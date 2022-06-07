王祖藍自揭上位真相　張振朗自揭辛酸史爆喊

藝人王祖藍率領視帝王浩信、高海寧（高Ling）、張振朗及李子雄，一齊參加內地節目《開播！情景喜劇》，藝人以處境劇的形式，拍攝短劇，幕前演出及團隊製作過程都會一一盡現觀眾眼前。叫自己做「無限訓練班」嘅王祖藍隊伍，今次短劇就大抽TVB水，當中王浩浩（王浩信飾）、張小朗（張振朗飾）、高小寧（高海寧飾）喺劇中做演員，唐平（李子雄飾）係資深演員，而祖藍（王祖藍飾）飾演導演。高小寧港姐出身，媽媽係廣告商，隨時可以將導演王祖藍換走。之後唐平語重心長對王浩信、張振朗講︰「想當演員，就像我一樣，導演讓你幹甚麼就幹甚麼，不求有功，但求無過，那你就可以安安穩穩的在TVB待上30年。」疑似借劇集講出TVB生存之道。

另一幕王祖藍同周潤發隔空對演《上海灘》，王祖藍借短劇講出自己際遇︰「雖然我做了TVB的高層，工資也不高的，你就我一個朋友嗎？（許文強︰為了留你，或者為了你自己，我們也要這麼做。）我的錢，也不是大風刮來的，我靠着扮葫蘆娃，一步一步做到TVB的高層，還有一大家人要養，文哥，這次我真的幫不到你了，你走吧。」搞笑之餘亦講出祖藍心聲。

短劇完結後，眾人講到自己作為演員的感想，張振朗和高海寧即場眼濕濕，當中王祖藍表示︰「其實香港拍電視劇訓練班就是這樣的，訓練班的演員都不是科班出身，一般我們就是邊拍邊學，訓練沒多久了，就立馬要進去了。」

主持問TVB嘅經典嘢係咪都係咁累積番嚟？張振朗就開始發功，講起自己辛酸史︰「對，那些超級巨星，都是經過同一樣的過程。我記得訓練班我在實習的時候，有一次工作到凌晨大概4點多，有一個助導打給我，說『明天7點有一個角色叫你去演』，然後我說『好，是甚麼角色？』他說替身，那之後我就說『好，沒問題』。」王祖藍續幫口嗌慘：「我們每個人都經過跑龍套階段，要你跳舞就跳舞，要你有動作就要動作，要你爆破就要爆破。」一旁嘅張振朗回憶起過往更開始哽咽︰「其實我就是訓練班出身，大概進入了10年，所以剛才我演的時候我挺有感受的，而且這是我做演員10年了，我第一次用普通話去演戲，一開始我覺得就是很難，很怕辦不到，但我真的盡了我的努力，謝謝。」之後佢仲伸手抺眼淚，旁邊嘅王浩信就攬攬安慰。