悠閒歎茶　嘗新派點心

每朝早，長輩們總喜歡到茶樓喝杯熱茶和嘆點心，順道和老友聚餐，除傳統出品，近年亦經常推出新款口味和造型的點心，吸引年輕茶客，近日有中菜館推出全新點心外，還有任食點心放題，讓大家可以放開肚皮盡情食。

環遊世界系列

當大部分國家放寬入境，香港人最希望就是出埠環遊世界。觀塘新派創意點心店龍點心近日推出「點心環遊世界系列」，以多國菜式和中式點心融合再設計，當中包括代表美國的炸饅頭豬柳漢堡、新加坡的鹹蛋黃墨魚燒賣、日本的燒汁肥牛腸粉、意大利的芝士鮮蝦腐皮卷、英國的海苔炸魚薯條、泰國的泰式鮮蝦酸辣湯麵、馬來西亞的馬拉小籠包和法國的松露野菌晶瑩餃。 讓還未能出國的香港人，先從味道感受世界。

星級之選

現時的點心，除了味道，可以打卡呃Like的精緻造型同樣重要。金鐘香港JW萬豪酒店米芝蓮一星中菜廳萬豪金殿推出多款新點心，栩栩如生的醬油金魚餃，以日本醬油醃鱈魚肉製作，蒸煮後晶瑩剔透又可愛。選用本地粟米打造的蜂巢金粟盒，加入白菌和煙鴨胸配搭。熏肉番茄酥以微辛辣椒仔配酸甜番茄乾及熏肉，肉香滿滿。另外還有菜苗陳皮餃和山椒陳皮餃等選擇，客人可慢慢品嘗。

升級食材

現時的新派點心，會混入來自世界各地的優質食材，當中不乏矜貴之選。紅磡香港嘉里酒店高級中菜館紅糖早前推出多款以各地食材入饌的點心，以日本大根和帕爾馬芝士作餡的藕斷絲連，鹹香鬆脆。鱈龍魚子富貴蝦餃選用新鮮瀨尿蝦製作，再加食用金箔點綴。蝦籽遼參和牛面扎選用澳洲和牛面夾、關東遼參再加鮮淮山打造，美味滋補。傳統小食則升級成帕爾馬火腿黃橋燒餅，帶來全新的味道和配搭。

假日放題

提到放題，很多人想到燒肉或火鍋，近年坊間亦有不同內容的放題。灣仔中菜館中庭由現時開始，逢星期六、日及公眾假期於上午10時至下午12时推出「盡情點‧盡情吃」假日點心放題，客人可於2小時內任食包括蟹肉兔仔餃、黑松露野菌餃及芝士黃金球等超過20款點心、小食和甜品。惠顧點心放題的客人，可獲贈竹笙海鮮灌湯餃及美食三層架，架上有黑松露腐皮卷、芹香琥珀雞頭米、葱油海蜇、葡汁釀蟹蓋和鹽焗鮑魚，加指定價錢可暢飲指定紅白餐酒。