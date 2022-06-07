港姐複試︳林卓錡爆性史照入圍　「碩士超蓮」Bianca冇得留低

《2022香港小姐競選》今（7日）於將軍澳電視城進行佳麗複試，共42人，首輪搶鏡之選「星二代」林卓錡（前名林鈺洧）、連詩雅師妹邢慧敏均順利入圍，但「碩士超蓮」Bianca則「冇得留低」！今日有三位佳麗「新登場」，未有於首輪出現過，現年26歲的陸潔欣，外表斯文，她指自己是髮型朋友提名；至於另一位則是海外佳麗梁超怡，有點似「長髮版謝安琪」，至於另一位穿紫衫牛仔衫的Swan，則外型普通。

林卓錡今被雜誌爆當年露骨「性論」，對此，她只回應：「冇情史。」至於與林卓錡同一時間入電視城、似足其助手的「大篋神」Jane（嵇然），見傳媒時又與另一佳麗Catherine撞裙，尷尬事連環爆，問嵇然何解帶如此大的篋？她謂：「因為畢業證書特別大。」曾參加亞姐的她指自己減了15公斤，希望Fit爆迎戰。

今次見傳媒有些參加者比上一次狀態更好，現年22歲的Naomi十足「翻版朱晨麗」，氣質不俗，至於23歲任職金融業的「長髮孫燕姿」王子蝶身穿白裙，整體不錯，入電視城時更被一隻蝴蝶飛在身上，傳媒告訴她，她都非常淡定，頗有大將之風。而入圍佳麗都繼續有學霸代表，有一位是屯門實習醫生Chloe，她指參選港姐是一個很好的機會，另一位則是現年22歲傳理碩士梁家琪，但外型普通。