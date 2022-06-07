東冲有料到：泰國酒店為公益搞美食節

隨着泰國疫情逐漸好轉，工商百業已經急不及待動作多多，之前曾報道泰國政府旅遊局和某些商場大搞活動，而各大酒店亦不乏有一些新搞作，舉例泰國老牌酒店Dusit便開設了一個名為ASAI的新品牌酒店，地點位於唐人街內，屬於小型酒店但環境幽雅。

新酒店會於本月18及19日舉行慈善活動，邀請了城中著名的廚師Crossover，作四手或六手互相混合烹飪的美食節，並且安排一些藝術家及畫家於酒店進行活動，顧客們只需要購買門票就可參與其中，收益會用作慈善用途。

類似活動其實每年都會在泰國的酒店舉行，今年適逢疫情好轉百業復興，加上好多外國遊客都已經重回泰國懷抱，所以更加要把握如此時機。一來大家可以踴躍捐輸做善事、二來亦可以讓遊客體驗泰式文化及美食，最重要係整個活動有不少細節可讓大家從中感受到異國風情，甚至有泰國著名DJ及著名酒吧揸Fit人提供特色飲品，讓大家歡度晚上時光。而且早上也有瑜伽班，及有星期日Sunday Brunch，總之整體上配套十足，以上所有收益均作慈善用途。

有興趣參加這次活動可通過 asaihotels.com 直接預訂或致電：02 220 8999 獲得特別房價。

晚餐和研討會門票可在 ticketmelon.com/asaihotels/thehamletforgood2022 購買。

胡慧冲