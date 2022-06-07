打輸官司無得留低　網民聯署索律師取代安芭赫德演《水行俠2》

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）早前控告影星前妻安芭赫德（Amber Heard）勝訴獲巨額賠償，成功洗脫「暴力男」之名的尊尼即成為「人民英雄」。就連協助他「勝仗」的靚女律師Camille Vasquez亦成為荷里活的搶手律師，而隨着華納兄弟電影公司的高層日前被傳決定刪除安芭在《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）的所有戲份後，有網民即發揮天馬行空的聯想，認為Camille非常適合代替她飾演「梅拉」一角並於網上發起聯署！

據知目前已有超過4,000人在網上聯署，希望由她來取代安芭。此外，最近更有一名女網紅把她肖像紋在腳上，希望藉此向她致敬。而有消息人士透露，自官司結束之後，Camille已經收到了幾個電視頻道和有線頻道的報價爭相邀請她上節目。另外，有業內知情人士透露，多間律師行都已展開搶人行動爭相邀請她加入。

至於早前為安芭出庭作供的細妹Whitney Henriquez前日（6日）首度回應裁決，於社交網上貼着「我支持安芭赫德」字句的貼圖，並留言：「我依然支持妳，姊姊。不論是過去、現在或是未來，永遠都為安芭挺身而出，替那些無法公開發聲的人發聲而感到驕傲，雖然形勢對安芭不利，但安芭仍選擇站出來，自己也相當榮幸能出庭作證。」她更指未來只要安芭需要，她願意繼續作供，自己不會放棄她。另方面，於審訊期間擔任法庭速記的Judy Bellinger日前就公開談論案中的陪審團，她踢爆幾位陪審員在審訊過程中「恰眼瞓」，只有一名女性陪審員好專注好投入，大部分時間都在細心聆聽庭內人士作供。