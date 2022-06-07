踢走翳悶　滋味好饌換好心情

連綿不斷落了多日大雨，心情有點鬱悶，俗語說，「食好西驅悶氣，治鬱悶」，誰說的？出自為食小編也！不過，確有研究指，肉食中的色氨酸是腦中血清素的前驅物，有說能助人放鬆心情、紓緩神經。姑勿論研究真偽，品嘗到一頓美食確實能帶快樂與滿足，一於和大家一齊品嘗全新夏日菜單，踢走悶熱與煩躁，帶來好心情！

印度Fusion風

香港高質素菜餐廳不算多，而位於中環奧華酒店的素食餐廳Veda卻是少數高質又有遠景的素食餐廳之一，主打Fusion素食，今次帶來印度風滿滿的全新餐單，好似新推出的孟買風味三文治，烘烤過的香脆三文治夾住經典印度菜常用的Amul芝士，加上惹味香料薯餅、新鮮番茄、青瓜、洋葱和特製薄荷醬，味道非常豐富。喜愛傳統印度風味的可以選擇豪華午市套餐，可以一次過品嘗兩款配菜的特色印度煎餅或鬆軟米糕，還可享用咖啡、茶或印度奶茶，印度奶茶更以傳統陶杯盛載，帶來獨特的天然風味與香氣。晚餐方面，有新推出的黑扁豆湯，濃厚的燉黑扁豆加入Kulcha藍芝士，甘香誘人。此外，餐廳以創新手法帶來創意十足的多款咖喱美食，好似檳城咖喱香脆豆腐，煎得金黃香脆的豆腐混合乾咖喱，配上海蘆筍、香脆花生和芫荽，口感豐富。印度無出產白蘆筍，但大廚卻能將這款歐洲食材結合印度菜的獨特香氣，以煙熏香味的燴茄子襯托出白蘆筍的鮮甜清新，加上色彩悅目的烤燈籠椒甜酸醬以及新鮮出爐的粟米烤餅，好味又飽足。甜品方面，必試傳統番紅花糖奶球，番紅花糖蛋糕沾滿香濃番紅花糖漿，伴煉奶醬、開心果和杏仁，香甜不膩。

意式地道鮮味

喜歡意大利菜的也有新鮮事，就是由尖沙咀金域假日酒店意大利餐廳Osteria最新推出的「情迷拿坡里」菜單，由意籍總廚Paolo Federici設計、於即日至7月31日期間帶來多款地道美饌。眾所周知，那不勒斯（又稱拿坡里）是意大利薄餅的故鄉，餐單當然不少得薄餅，推介地道口味的「豬肉腸餡辣沙樂美腸意大利菜黑橄欖薄餅」，口感層次都非常豐富。此外，當地也是海鮮出產地，故大廚用上多款進口食材，配以意式烹調方法，炮製出多款正宗意味來，好似鮮味十足的粉紅蝦韃靼配鱘魚子醬及流心芝士忌廉，用上矜貴鱘魚子醬配以大蝦他他，鹹鮮有致。還有具備餐廳自家特色的「時蔬燴紅洋葱牛仔肉粒大通粉」或「燴八爪魚伴番茄汁配粟米糊及蜜餞甘筍」等，意國風滿滿。

越式開胃套餐

翳悶天氣最想食啲酸甜鮮香味道的菜式，人氣越南餐廳XUÂN或許是不錯之選。餐廳最近推出全新的超值3道菜午餐，只需百多元就可以試到多款餐廳招牌菜。巴絲打可以先從頭盤美食慢慢揀，當中有12小時紅燒牛脷沙律配以柚子、青杧果、新鮮香草和特製柑橘醬，或以乾蝦米及惹味蒜蓉牛油調製的芝麻雞翼。而主菜亦有不少好選擇，好似招牌安格斯牛湯河、手撕雞湯河、香烤鱈魚扒撈檬拼盤、順化辣牛肉湯檬粉、炭燒黑毛豬扒飯、招牌法式三文治。推介招牌安格斯牛湯河，有12小時慢煮安格斯肉眼、紅燒牛脷、幼嫩牛尾、熬製24小時牛肉湯頭及中國油炸鬼，非常足料，牛魔王必Like！而順化辣牛肉湯檬粉則是向前皇家首都順化招牌菜致敬之作，讓大家品味出富國魚露發源地的越南的鹹鮮滋味；隨餐還可以揀選冰凍越南咖啡、熱班蘭茶或椰青等餐飲呢！