本日日本：住酒店換浴衣Look迎夏日

在日本的夏祭中，女生都愛穿上漂亮的浴衣前往各式攤檔及欣賞花火大會。如果你也想在當地穿上浴衣留倩影，其實不用到店舖租借，皆因不少酒店於夏季都會推出浴衣方案，其中位於箱根湯本的溫泉旅館界箱根便於6月11至30日期間，推出了1日1組限定的「盡享繡球花住宿」方案，除了準備多種令你充分細味繡球花迷人美態的安排外，更包括穿上繡球花圖案浴衣體驗傳統茶道的環節，親身感受當地傳統的夏日風情。

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繡球花穿上身 細味茶道精神

於6月前往神奈川縣箱根，乘搭箱根登山電車欣賞沿途的繡球花是不少旅客的指定行程。界箱根的「盡享繡球花住宿」方案，便讓住客透過多種方式感受花季。例如住客可在開滿繡球花的半露天大浴場內，包場獨享邊泡邊賞花的寫意。入住的房間則是附有緣台（納涼用長木櫈）的和室，內裏放置10盆繡球花及提供以繡球花酵母釀製而成的日本酒，無論視覺及味覺都可細味花的精彩。不過住宿最吸引的莫過於在翌日吃過早餐便換上有繡球花圖案的浴衣及Set頭，之後前往「繡球花茶室」進行茶道點前（禮法與規矩）體驗，以傳統浴衣造型來進行茶道確係相得益彰，而且在換上繡球花顏色的茶室用茶及享用季節和菓子，更能細味日本夏季的獨特美感及滋味。兩人一房房價每晚每位¥60,500（約HK$3,630）。

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即影即有 菲林放題

喜歡打卡的朋友，位於九州宮崎鳳凰喜凱亞度假村內的喜來登海洋度假村早前推出了別開生面的攝影住宿方案，賣點係酒店免費借出最受文青歡迎的富士即影即有相機instax SQUARE SQ1予住客使用，而且更係菲林任用！而這個計劃最近更「升呢」，即日起至7月15日期間女性客人可免費借用浴衣，穿上後跟閨密狂影靚相，想起也興奮！而佔地逾135萬平方米的度假村本身有眾多打卡位，例如備有泳池及篝火的THE LIVING GARDEN、充滿海外Resort氛圍的酒吧KUROBAR、令人聯想到美國加利福尼亞州沙灘的The BEACH BURGER HOUSE，加上附近還有植物園Florante宮崎及人工海灘Sunbeach Hitotsuba等景點，統統讓你拍個痛快。與此同時，酒店設有温泉施設「松泉宮」，拍累了不妨到此放鬆一番。房價每晚每位¥11,150起（約HK$669）。

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專人服侍 浴衣着走

以收藏了大量日本畫及美術工藝品，並可欣賞日本庭園及瀑布景色馳名的東京雅敍園酒店（Hotel Gajoen Tokyo），即日起至9月30日推出讓你穿上浴衣參觀酒店及享用美食的「浴衣方案」。酒店提供多達200多款浴衣選擇，並有經驗豐富的工作人員侍候，之後你更可將整套浴衣連木屐穿走。用餐方面，可從酒店餐廳提供的午餐、下午茶及晚餐任選其一，中西日菜式都有得揀。除了參觀酒店，此方案更可半價入場參觀東京都指定有形文化財「百段階段」，它是酒店現存唯一的木造建築，將7個房間以99級樓梯連接，每間房的天花及牆壁都飾以花鳥畫或金箔及金砂製成的木雕等，美輪美奐。你亦可在參觀時另外付費化妝及Set頭、甚至有專業攝影師給你拍照呢。收費每位¥14,000起（約HK$840）。