陳山聰人氣急升廣告接不斷　唔介意同囝囝Jaco父子檔拍廣告

藝人陳山聰憑著《金宵大廈2》熱潮人氣急升，加上好爸爸形象深入民心，獲得不少廣告工作機會，最近連拍兩個健康產品廣告，其中一個需要在戶外草地跟小朋友做對手戲，炎炎夏日下抱起小朋友轉圈。對於平日照顧開兒子Jaco的山聰來說並沒有太大難度，至於將來會否和Jaco父子檔拍廣告？山聰表示自己很開明，沒有刻意不允許，但會視乎工作性質！

對於連拍兩個廣告山聰非常感恩，很開心得到觀眾和客戶的支持，而自己平日除了工作外其餘時間都全程投入在兒子身上，因此連拍廣告都多了一些爸爸角色。山聰又指當日與小演員合作非常難忘：「個小朋友2、3歲左右，好難控制佢，佢突然間好攰就瞓低喺草地，但果時仲roll緊機！所以對住小朋友要好有耐性，好彩導演氹小朋友都好有經驗，我都有偷師！」作為新手奶爸總有蝦碌趣事，山聰記得有一次為Jaco換片時以為他是小便，但一打開竟然是大便，山聰說：「最後搞到我成隻手都係，畢身難忘！」

另外，一劇接一劇的山聰最近又有新作品《十八年後的終極告白2.0》推出，首周播出後觀眾反應不俗，很開心身邊朋友都有收看，大家還會一齊推理各人關係。山聰說：「套劇隱藏咗太多秘密，我只可以講嚟緊一星期會愈來愈多角色因為啲秘密而暴露人性，更加緊張同充滿懸念！」