吊威吔吊到傻！龔嘉欣夜闖廢校做阿飄

藝人龔嘉欣今日（7日）出席《十八年後的終極告白2.0》宣傳活動，她透露正準備新劇《靈氣逼人》明天首拍：「今次會去好多廢校同村屋取景，因為係鬼片，所以夜班特別多。（扮女鬼使唔使吊威吔？）多呀，成日要飄嚟飄去，我同張振朗仲有浪漫愛情戲。（性感女鬼？）唔係，好多衫着。（本身容易感應靈體？）冇事嘅，同埋今次係喜劇，應該會好啲。」對於《十》劇收視麻麻，嘉欣說：「我冇留意，因為呢排忙為新戲做緊功課，不過我覺得最緊要自己盡咗力演出。」

而譚俊彥透露內地公幹返港後，自己僅見過爸爸一次：「佢依家好深閨，不過我個女7歲生日，我買咗㗎單車畀佢做禮物，諗住嚟緊叫爺爺教佢踩，等佢兩爺孫增進吓感情。」他又笑指囡囡愈來愈有性格：「叫佢行過嚟我度，佢會話No，已經好有自我。其實我細個都係婆婆公公教識我踩單車，所以我想呢件承傳落去，以後我囡囡諗起踩單車，都會記得係爺爺教佢。」

談到《十》劇僅錄得14.7收視，他說：「據我所知，首集跨平台收視應該有18.2，依家好多觀眾都喺其他平台睇電視，不過你問我有冇上調空間，係應該有嘅。（對套劇好有信心？）有，況且嚟緊劇情開始入肉，而我個角色都會開始露出真實一面。」他表示一直對「老婆」譚凱琪的辱罵不瞅不睬，其實是有意激怒對方：「點解咁做，大家就要繼續追喇。」