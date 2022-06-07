Bentley Continental GT Speed　雨中決「性」

全新第3代Continental GT Speed是賓利品牌有史以來性能表現最為強勁的座駕，並兼具舒適駕乘體驗與精緻奢華格調。(方偉堅攝)

試車先嚟落雨，撞啱試的是賓利(Bentley) 全新第3代Continental GT Speed，正好讓一展其卓越操控性能及專屬運動風範。

得益於廠方特別為新一代Continental GT Speed專門研發的多項新先進底盤系統技術。全新電子全輪轉向系統配合首次在賓利車型裝配的eLSD電子防滑差速器，加上配備牽引力控制和扭矩分配的主動式全輪系統經重新調校，與三氣室自適應空氣懸掛、 48V賓利動態駕駛系統及ESC電子穩定控制系統齊發功，即使面對傾盆大雨和濕滑路面，車輛的高速穩定性和彎道行駛的控制力俱高，動態性能表現突出，同時亦兼顧到駕乘舒適性，令駕駛信心全時高企。

新車搭載性能進一步提升的6.0L雙渦輪增壓W12引擎，擁有659ps馬力和900Nm峰值扭力。澎湃性能在Sport模式下尤其明顯，藉延後加速時的升檔，提前減速時的降檔，令引擎更長的時間保持在高功率工作。同時八速雙離合變速箱的換檔速度亦比普通版W12車型快2倍，在出色的操控輔助下，可在3.6秒內完成0~100km/h加速，極速達335km/h，充分體現Speed版的非凡性能。

規格表

車型：雙門四座位轎跑車

引擎：W12雙渦輪增壓

容積：5,950c.c.

最大馬力：659ps/5,000- 6,000rpm

最大扭力：900Nm/1,500至5,000 rpm

傳動：八前速雙離合器波箱

驅動：前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：3.6秒

極速：335km/h

車身體積：4,850×1,966×1,405mm