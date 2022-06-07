梁芷珮黑山玩直立板　教埋你喺薩拉熱窩點歎咖啡

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《東．南歐潮什麼》，經常帶觀眾睇靚景，上周與大家玩完克羅地亞後，之後轉場去到波黑及黑山。波黑出名多靚景，Christy先是遊覽了莫斯塔爾的最新景點Skywalk，通過全長35米、玻璃底觀景台欣賞無敵靚景，畫面非常壯觀；之後去到著名的克拉維斯瀑布，一邊歎咖啡一邊享受自然奇觀，簡直Chill爆。

講到歎咖啡，原來薩拉熱窩的舊城區，有非常獨特的飲咖啡方法，就是嗒一啖糖後再飲一啖咖啡，樂於嘗新的Christy體驗過後亦大嘆過癮，最後她更提提大家去波黑旅行小貼士，就是要記得兌換好當地的貨幣，因為經歷過戰亂的當地人喜歡收現金。

至於黑山相對比較好玩，Christy在堪稱世界上最美麗的25個海灣之一的科托爾灣、大玩直立板遊湖睇靚景，加上只要30多歐元（約250元港幣）便能玩足3個多小時，相當抵玩。翌日，Christy晨早9點出海，參觀位於海中心的岩石聖母教堂，並前往靚到爆的Blue Cave遊玩，只見海水在陽光照射下泛起藍光，令人驚艷！最後Christy入住了童話式民宿，屋子雖小但五臟俱全，Christy更笑言自己如白雪公主一樣，十分搞笑。