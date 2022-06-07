Q：我今年25歲，受一個問題困擾了2年多。記得某一個晚上，想要來一發，結果突然出現無法射精症。再前一次是與女友在兩小時內交歡3次，最後一次真的做到無法發射。當時女友說跟我做愛沒高潮過，導致我有點心理壓力，所以那陣子就只想滿足她，想要來幾次就來幾次，如果沒有發射出來，回家就再打手槍，會不會是因為那陣子對陰莖的勞累與心理壓力造成呢？看了很多泌尿科沒有緩解症狀，醫生檢驗尿液和血液都正常沒有發炎，我愈來愈沒自信，覺得自己的生殖器會不會在年輕時壞掉了，而且又解救不回來。之前看醫生有提議禁慾一個月試試看，但因忍不住，所以只持續兩個禮拜就再次自慰，結果問題沒有明顯改善，但龜頭的敏感度是有增加一點。以往我是每天都會自慰一次，請問要暫停自慰多久為期限呢？最後能治愈嗎？

歐先生

A：這是一個棘手問題，也是困擾着不少男士的煩惱。棘手在於它是一種受到性生理、性認知、性心理三方面同時夾擊，日積月累而形成的複雜症狀。

性生理和性認知方面，閣下向來有每天頻密自慰的習慣，令腦袋過分地熟悉了DIY的感覺，變得單純傾向於在強烈自行擠壓撫弄的性刺激下才能達致高潮。禁慾的確有機會令性機能障礙患者重啟正常生理機能，養精蓄銳，視乎症狀的困擾程度，各男性所需的禁慾時期不同，輕微症狀的可進行為期兩周的禁慾，至嚴重的8星期左右。禁慾可紓緩一些性生理障礙如海綿體疲勞、射精異常等情況。此外，它也有助解除某些牢固的性認知，例如早洩、遲洩、用力擠壓才產生快感的問題。

然而，閣下單憑禁慾並不完全足夠，基於往日經歷牽涉到性心理的桎梏，糾纏不散。主要問題是，閣下缺乏去讓自我享受的意識，過往只顧向伴侶展示雄風，將持續勃起和進行房事視為「成就解鎖」，反之則過度擔心若個人力有不逮便會遭到對方埋怨。如今事過境遷，閣下既再沒有與前度交往，她的說話和主觀意見也該拋諸腦後了吧。當知道，真正的「成就解鎖」其實是一種性自在的感覺，不受射精次數多寡所擺布。閣下宜嘗試擺脫身心覊絆，該好好告訴自己是有能力作改善，故障只是暫時的。首先專注進行禁慾一個月左右，之後亦要多提醒自己不要縱慾，只進行適量的發洩，讓性機能逐步恢復。

李偉儀