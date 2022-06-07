每個人都有嫉妒心，而日本AV界亦有唔少「嫉妒系列」作品，講述女主角因妒忌之心而同男主角瘋狂曳曳，更施展出渾身解數，令男方嘗盡快感，沉溺於慾愛當中不能自拔！

吸乾小鮮肉

喺S1出品嘅《嫉妒我的骯髒老師》中，小鮮肉蒼汰年輕又靚仔，喺學校甚得美人巨乳女教師羽咲美嘅歡心。不過，最近佢掛住拍拖，上堂又掛住同女友用手機傳情，搞到美晴心生妒忌，後來更主動捉住蒼汰又攬又錫，再施以口技招呼，搞到蒼汰不知所措，完全唔識反抗！自此之後，美晴更加肆無忌憚，除咗多次喺校園同蒼汰肉搏，仲帶佢去開房盡情激戰，真係搞到腳仔都軟埋呀！

為所欲為

喺片廠MILK推出嘅《誘惑姐姐的男朋友》入面，涼介同住喺隔籬屋嘅真菜拍拖，不過兩人熱熾嘅戀情令到真菜嘅妹妹森日向子非常妒忌，於是千方百計勾引涼介上床，目的係要拆散鴛鴦。不過涼介又真係唔爭氣，畀向子嗲吓就冧到暈晒大浪，由任阿妹為所欲為。後來仲瞞住女友喺自己屋企同向子激戰，最抵死係喺窗邊望住對面屋入面被蒙在鼓裏嘅女友做愛做的事，真係衰到無人有呀！

另類體罰

同樣由S1推出嘅《由女友決定我的發射次數》，講述太郎同俏女友miru同居，點知有一日太郎偷睇AV時被miru發現，除咗被省咗一餐外，相當妒忌AV女優能夠吸引男友注意嘅miru，仲決定要對太郎進行「體罰」，就係由miru決定太郎每次上床嘅發射時間同次數，只要佢興之所至就會捉住太郎激戰，而miru就會定出交歡時間，太郎則要忍耐再忍耐以免喺限時內「失守」。由於miru慾火旺盛，搞到太郎差啲精盡人亡！

簡評

嫉妒心可以引發好多問題，所以大家記得唔好咁重妒忌心喇！而今日為大家介紹嘅3部作品，當中嘅瘋狂激戰，正係因為妒忌心重而引起，當中本仙最鍾意森日向子主演嘅《誘惑姐姐的男朋友》，原因係向子真係好姣，不斷引誘姐姐嘅男友秘密激戰，之後仲有一段窗邊望住姐姐嘅偷食場面，將小惡魔同寢取元素盡情發揮。