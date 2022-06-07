Stefanie Gurzanski　楓人豐乳

提起加拿大，大家會即刻諗起啲咩呢？除咗楓葉、花旗參、三文魚同冰酒之外，對男人嚟講，當然唔少得索女啦，好似超人氣成人模特兒Stefanie Gurzanski就係其中之一，從今以後，大家要記住佢個名喇！

自薦出道

天生五官標致嘅Stefanie Gurzanski，自細已經習慣被人稱讚靚女，而且亦好享受成為拍攝對象，令佢相當有滿足感，故此佢一直夢想成為模特兒，除咗可以着靚衫同扮靚之外，每當出場時更成為眾人嘅焦點。

只可惜佢生得細粒，身高僅得160cm，不過佢仍然冇放棄追夢，19歲時搵攝影師影咗一輯寫真，目的係想利用呢輯性感相向一本著名男士雜誌自薦做模特兒，結果憑住白皙嘅肌膚同玲瓏浮凸嘅身材，成功獲得取錄，2015年開始以藝名「Stefanie Knight」為雜誌拍攝多輯成人寫真，唔單止大受歡迎，有人更稱佢為最索成人模特兒，火速爆紅。

改變形象

初出道時，佢以清純形象示人，後來為咗帶畀大家新鮮感，便改以現時藝名Stefanie Gurzanski，更曬出一身健康古銅膚色，走野性路線。事實證明佢改變形象嘅決定絕對正確，不但先後為多本男士及時裝雜誌拍攝寫真，更推出個人寫真集，最重要係獲得多個代言嘅機會，令更多人到認識呢位加拿大性感女神，人氣簡直係大爆發。

隨住工作愈嚟愈忙，吸金力愈嚟愈勁嘅同時，佢接受採訪嘅機會亦愈嚟愈多，其中喺一次訪問中，便透露原來佢有個另類嗜好，就係平時最愛寫情色小說，透過千奇百怪嘅情慾劇情不但滿足到佢嘅慾望，更可以幫佢減壓喎。不過問到佢會否將小說發表時，佢就話暫時未係時候，仲笑稱自己鍾意用身體嚟吸引大家嘅眼球多啲。

Profile

出生地：加拿大

身高：160cm

三圍：32D-23-32

Stefanie Gurzanski特立獨行嘅性格，唔單止反映喺佢嘅形象上，仲反映喺佢嘅社交態度，皆因佢好鍾意分享性感福利照，更會分享自己嘅感情生活，一啲都唔擔心有拖拍而引嚟粉絲妒忌呀！