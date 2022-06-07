潘藝桐羨慕熊黛林身材　大爆睇過對方全相：好完美

劇集《家族榮耀》的豪門鬥爭戲，早前再度掀起觀眾電視撈飯的熱潮，劇中飾演患自閉症的富家女「來娣」的新人潘藝桐，顏值擔當備受注目，她就嫌自己嘴唇偏厚及沒有名模身高，自嘲由細到大似從沒經歷青春期，認為站在她身邊的男士自然會變身「大男人」，能充當護花使者。

潘藝桐（Pearl）於英國大學攻讀商業管理，之後在上海戲劇學院進修戲劇表演，入行前她創業開婚禮籌備公司，她表示從小便很喜歡舞台劇，讀大三時創立了公司，有財政支持下，才決心追逐演藝夢。現年27歲的她，《家》劇是她第一次參演的劇集，飾演熊黛林（Lynn）和郭政鴻患有自閉症的二女，拍劇期間就經常整蠱Lynn，認真大膽，她說：「有時佢要借我膊頭演戲演反白眼和藐嘴，我就喺隔離搧風點火，話李彩華鑽石大粒過媽咪，等Lynn反白眼都投入啲，哈哈！」為演好自閉症角色，她花了不少時間尋找資料，參考了韓劇《證人》中的自閉症少女，再自行設計了一點小動作，但仍覺得自己有很多進步空間。

Pearl五官標誌，她覺得眼睛又圓又大最美，豐唇最核突：「覺得個嘴好厚、有個啄唔靚，後尾見Kylie Jenner（真人騷女星）個嘴大啲又厚啲，但好靚，之後再審核自己個嘴，又好似唔係咁核突！」至於身材方面，雖然她的身高僅1米58，但她對身高很滿意，令她更年青，即使演繹十幾歲也沒有違和感，戲言：「其實由細到大好似無經歷過青春期，無標高過，習慣咗細細粒粒，去到唔覺得係一件壞事。」不過她每次見到Lynn就會心心眼，大讚對方身材完美，自爆拍劇時試過一同換衫，看過全相。感情方面Pearl表示自己尚年輕故不急於拍拖，問生命中可有遇過渣男？她慶幸以前遇過都是善良的人，她說：「前男友想我相夫教子，唔鍾意我出面工作，希望我嘅生活圍繞住佢，當時令我好窒息，亦令我知道自己唔想做一個好舒適嘅太太。」