【是日通勝】

農曆五月初十

壬寅年 丙午月 壬辰日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、求醫、祈福

忌：開市、安門、

幸運方向：坐南向北

幸運數字：6、14、24、48

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：為善最樂，若能力所及，應幫助有需要的人。

金牛座：事業運稍遜，加強同事間的溝通可避免犯錯。

雙子座：愛情運一般，宜注重儀容，才可提升吸引力。

巨蟹座：運勢差勁，謹記物極必反，提醒自己勿氣餒。

獅子座：整體運勢不是太好，綠松石飾物可帶來好運。

處女座：生活狀況未如理想，宜放慢腳步，自我反思。

天秤座：淡定有錢剩，無論遇到甚麼事都要沉着應對。

天蠍座：財運欠佳，但破財不一定是壞事，放鬆點吧！

人馬座：事業運很好，努力工作，沒有甚麼需要擔心。

山羊座：幸運指數排第一，生活如意，要懂得感恩啊！

水瓶座：財運平平，謀事要有底線，過得自己過得人。

雙魚座：工作運差勁，建議安守本分，切忌越俎代庖。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）兔 是非多

鼠：吉星高照，謀事如魚得水，易取得佳績。

牛：家庭經濟遭受打擊，煩心的事揮之不去。

虎：社交運強，即使跟陌生人也能聊得愉快。

兔：做事忌一意孤行，否則易同事爆發衝突。

龍：事業運轉差，人事紛擾讓你舉步維艱。

蛇：精力旺盛，信心十足，做甚麼都易成功。

馬：鬥志強，有利事業，遇到難題也不畏縮。

羊：工作運勢平穩，可望從職場中脫穎而出。

猴：人緣不錯，易與同事朋友建立良好默契。

雞：愛情運強，跟伴侶心有靈犀，甜在心頭。

狗：是日沖煞，神經緊張，提防小人放暗箭。

豬：桃花運旺盛，有暗戀對象者可趁機表白。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

吉祥食相

中國人向來有謂「吃有吃相，吃有吃德」，飲食的姿態除了反映教養及性情，也是一種福祿。原來傳統相學認為，人的氣血乃依靠飲食才能強壯；如飲食失節、食相不佳，其人性格也大多暴躁不安，氣血不能和勻，運勢也會忽高忽低。基本來說，吉祥的食相為夾食物進口時徐緩有序，坐相端正，吞嚥食物時不發出鳴響聲為佳。

食相種類

‧斯文、細嚼無聲者，屬貴相，有忍耐力，可靠穩陣，但有時太過保守，易錯失機會。

‧心急、狼吞虎嚥者，為人衝動，不易相處，大情大性，生活中常碰釘，但具拚搏精神，較易暴發。

‧進食時大聲嘈吵者，為人我行我素，而且注重享樂，欠缺領導才能。

‧注重進食的次序者（如頭盤、主菜、甜品），為人較有胸襟，能享福。

‧進食後碗碟亂作一團者，性格乃顧前不顧後，事後容易後悔。

‧進食時手腳橫張者，自我、不易相處，甚或特別自私。

‧鼠食（一小口一小口）者，天生膽小，易生畏懼之感，多疑多慮；運勢也不佳，有貧寒交迫之象。

‧揀飲擇食者，生性較貪心，不慣捱苦。

‧筷子握得較高者，適宜向外發展，較奔波。

‧筷子握得較低者，適宜本土發展，腳踏實地為佳。