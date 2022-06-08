歌手轉行做演員　徐賢真演技出色獲觀眾肯定

韓國37歲女星徐賢真最近憑與男星黃寅燁合演的SBS新劇《為何是吳秀才》回歸公仔箱，她的演技一向都有保證，今次她的表現亦獲得不少觀眾讚賞，但原來她最初是以歌手身份出身，更差點成為女團少女時代（少時）的成員！

徐賢真從4歲便開始學舞，至高中一年級時成為SM事務所練習生，並於2001年以女團M.I.L.K出道，在隊中擔任主音，但組合於2003年便宣布解散，因為她跳得又唱得，所以曾被SM事務所挑選為少時的預備成員，但她後來選擇以演員身份發展。

她曾拍攝多部劇集、電影和音樂劇，但未能獲得太大關注，直至她於2012年參演MBC劇集《神的晚餐》，演技獲得不少讚賞，她於2016年主演韓劇《又，吳海英》，憑「吳海英」一角喚起不少女觀眾的共鳴，亦令她有了「愛情喜劇女王」的稱號，她更憑該劇在《第53屆百想藝術大賞》中勇奪視后殊榮，而她在《浪漫醫生金師傅》中的表現亦十分亮眼，其後在《Black Dog》的演出亦令觀眾非常驚喜。

至於《為何是吳秀才》於6月3日首播，她飾演的女主角吳秀才是「TK律師事務所」的首位女律師代表，卻因為一宗性侵案女受害人墜樓事件而被調離至西中大學法學院做教授，雖然劇集僅播出兩集，但她已憑其發音、感情發揮及霸氣一面贏得觀眾的讚賞，劇集收視由首播的6%升至第2集的6.5%，不少觀眾都睇好收視會繼續上升。