李聖經完美示範　返工返學時尚穿搭

韓國人氣女星李聖經，最近與男演員金永大合作新劇《流星》。劇中兩人展開一段從學生時代到職場的浪漫愛情故事。除了粉紅泡泡劇情冧死人外，李聖經在劇中的造型也成為熱話。全因這些涵蓋了學生到職場的穿搭，配合其Model身形，個個都超好睇超亮眼，最重要是一般女生都不難Carry，想搵穿搭靈感的絲打不妨參考吓。

大學生活潑穿搭

大學時期的女主角，懂得使用不同Cap帽、畫家帽、髮箍等頭飾單品來展現年輕活力。雖然跟普通大學生一樣穿上學生必備的棉質Tee、Hoodie和棉褲，但同色系的頭飾搭配讓李聖經整個穿搭看起來比別人更特別，例如畫家帽搭配針織衫就很斯文；而Cap帽與運動服搭配就充滿活潑感。另外，女主角還有一套非常經典的學生穿搭，就是襯衫當外套，內襯一件白Tee再配牛仔褲，後面背着一個可以裝很多東西的書包。這個穿搭既文青又實用，年輕的學生粉絲可以照跟這個穿搭造型。

職場淺色針織

暖色系合身針織外套搭配白色長褲，看起來溫柔又平易近人，是剛入職場的新鮮人的必備穿搭。如果平日只是在辦公室工作，不需要太Formal的襯衫穿搭，只要學李聖經以較柔軟的針織衫示人，就很清新悅目。但針織衫選擇也有講究，太緊身或太寬鬆都不合適，只有合身剪裁才能看起來更有精神和活力。

不一樣的襯衫

平日穿的襯衫大多是刻板單調的領口設計，穿去上班雖然感覺Formal，但如果下班後會與朋友聚會，感覺就會十分拘束。如果上班的場合，打扮不用太嚴肅，改穿Casual一點的款式，例如V領、娃娃領設計，或是加入荷葉邊細節的襯衫，都能為造型加分。質料方面，也毋須太硬挺，就如李聖經在劇中所穿的，都是偏向軟身的垂墜感布料，搭配細長精緻的頸鏈，就很秀氣又顯氣質。