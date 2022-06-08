【#娛樂Hashtag】孫慧雪婚後繼續有人追　竟意外帶旺老公桃花

33C「宅男女神」孫慧雪（雪雪）雖然已婚兼成為人母，但依然活躍於幕前工作，魅力不減繼續備受網友追捧。今次雪雪亮相六福珠寶特約：《#娛樂Hashtag》，接受主播謝嘉琪訪問，大談與丈夫和兒子的相處點滴。她大爆婚後竟仍有異性追求，並向她發送奇怪訊息：「我老公都知嘅，我一見到就會鬧對方！」

更奇怪的是，雪雪的丈夫婚後亦桃花運大增，她直言那些女生本來對其丈夫並無興趣：「但一知佢係孫慧雪老公之後，就即刻黐埋去坐！可能佢哋信得過我眼光，覺得我老公都唔會差。」雪雪笑言現今世代已不是她所認識的世代。

談到與丈夫初相識的經過，雪雪自揭對方鍥而不捨苦追5年才終於打動其芳心：「我都好難追，因為我覺得佢個樣好壞，所以唔係好理佢。」最終丈夫出動朋友助攻、管接管送以及愛屋及烏照顧家人等，才終於抱得美人歸。

不過作為過來人的雪雪則忠告年輕女生，婚前一定要了解另一半是否有共同目標和價值觀：「以前覺得兩個人結咗婚就乜問題都解決到，原來唔會嘅，結完婚大家更加覺得你都走唔甩啦，問題反而會更大。」

問到與丈夫在教育孩子方面可有分歧，雪雪笑言在家中充當父親的角色：「我係負責同個仔玩，我所有朋友都話我老公係一個好盡責嘅爸爸，好細心，個仔有咩事佢都係第一個發現，反而佢似媽媽多啲。」

雪雪加入無綫16年，演過不少角色，近期大家最熟悉的應該是她在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「Rachel」，但對她而言，印象最深刻的卻是在劇集《純熟意外》中「楊言愛」這個角色。想知為何如此深刻？而雪雪到底還想挑戰甚麼角色？立即收看今集《#娛樂Hashtag》！

場地：COOKiDEA Mart