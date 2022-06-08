【簡潔生活學】為何「執屋」無法堅持？

現代人花了大部分時間在手機上，拖延了收拾的時間。（網上圖片）

遇過很多人，都說自己家很多東西很亂，要找時間執屋，但即使完成一次卻無法堅持，很快便打回原形；又或者永遠在「準備中」，無法踏出第一步，以上的情況，可歸納為幾個原因：

沒有時間

這個經常出現的藉口，放工回家已疲累不堪，周末假日只想休息或是出外娛樂。其實時間分配很重要，每個人都是一日二十四小時，為甚麼有些人工作忙碌，但家居和辦公室依然打理得井井有條？嘗試制訂一個收納時間表，每天不用花大量時間，但最少撥出某一段時間，例如每天10分鐘，清理一個層架，或者半小時，清理一個衣櫃， 每日一小步，慢慢必見到成效。

太多引誘

現代人太多娛樂，尤其「機不離手」，不是上網、睇片，就是和朋友在社交媒體互動，或是打機等等，拖延了整理時間。這個可以為自己定下收拾規條，規定自己必須完成後才去娛樂，可嘗試在手機上設定響鬧，每30分鐘便可以休息，在進行收拾時將手機擺在遠處，鬧鐘未響不能偷看，將常常睇手機習慣慢慢戒掉。

沒有手尾

放工放學後，很多人習慣把衣服、手袋、書包等隨手放在客廳，打算休息完才收拾，但結果第二天物件原封不動。其實可以改變一下習慣，回家後放低物品，先去清潔雙手，再跟自己說，清洗乾淨後是非常適合去收拾，不會將病菌帶到家中，之後把物品放好。假以時日，自然會變成良好的生活習慣。

沒有動力

通常眼見一屋雜物、塞得滿滿又混亂的櫃桶或衣櫃，愈是欠缺動力去執拾，又或者真的不知道從何入手。日復日，情況變得嚴重更想去逃避。假如自己欠缺動力，嘗試將整理收納作為一個活動，相約家人和邀朋友一起幫忙，可以邊整理邊聊天，有旁人督促和鼓勵，成效會更大，當完成後，可以享用美食等作為鼓勵。

沒準備收納工具

曾有客人告訴我，因為未買收納用品和工具，所以不能開始。我認為，整理的第一步是要檢視現有的物品去或留，「先清理，後整理」，當餘下所需物品才決定添置甚麼收納用品，這樣可避免買了不合用的收納用品，也免除為了「收納」而囤積過多收納箱收納膠盒，令到重災區雪上加霜。

記住，整理收納是一種自我管理，要用行動去實踐，就像運動一樣，只要踏出第一步，你會發現當中的好處，漸漸成為一種好習慣。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM 媽·潮·物專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

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