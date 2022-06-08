方力申自認怕死　要求父母細佬定期做檢測

藝人方力申今日（8日）出席活動親身示範做大腸癌篩檢測試。現年42歳的他自認怕死，表示自己在39歲時曾經做了第一次大腸癌檢查，之後因為屙血，再做一次。他事後知道是內痔問題，自己嚇自己。他自言年紀不少，開始面對生老病死，亦有叫父母和細佬定期檢測。

提到父親節將至，他表示：「鍾意沒有特別安排，因爸爸向來不重視節日。」他笑言父親應該不知道哪天是父親節，但都會食飯慶祝。他分享與父親最大的節目就是一起吃早餐和睇籃球賽事，他稱父親每天習慣游水半小時，故身體十分健壯，不過他就未有陪爸爸暢游，他說：「佢話我游得太快，激起太多浪花。」

方力申揚言感情交白卷，找不到對象，父母早已放棄向他催婚，他說：「鍾意一個人要內兼備，拍拖唔一定開心，要時間了解，依家識人又好難。」他與前度鄧麗欣有共同朋友，雙方每隔幾個月便會見面，問到見面仲有冇感覺，他說：「唔敢答，冇諗，（網民想你哋復合？）我哋班朋友同我哋識咗十幾年，成日攞我哋講笑，佢哋食花生，我哋冇嘢，笑囉！（即係冇感覺？）朋友嘅感覺，我好關心佢和佢媽咪，過時過節都會傳短訊問候佢媽咪。」