未來版Staycation　型到離晒地

對熱愛旅遊的朋友而言，近兩年才興起的酒店Staycation，算是一份安慰獎；而為了實現「不枉此行」這個願望，很多人不惜一擲千金，也要住得豪、食得好，若是有機會入住一些「堅離地」的靚酒店，就更令人興奮！好像以下介紹的兩間概念酒店，均可建於海洋，造型更充滿未來感呢！

綠色方舟——The Ark

由俄羅斯建築師Alexander Remizov（Remistudio）設計的節能酒店項目「The Ark」，主要應對全球暖化導致的海平面上升問題，可在陸地建造，也可在海洋漂浮。陸上版的造型跟彈簧玩具（Slinky）相似，外殼由木材、鋼鐵打造，並有一層可自我清潔、堅固耐用、可回收的ETFE保護膜。海上版則令人聯想起鸚鵡螺，完全防水，旨在抵禦洪水、潮汐、海平面上升，甚至地震等自然災害。

酒店以方舟命名，皆因它有自給自足的能力，猶如未來版挪亞方舟，利用太陽能、風能、熱能和雨水收集系統為住客提供電和水，換言之，在酒店裏生活幾個月都冇問題。其彎曲的形狀有助於外部的太陽能電池板收集最大量的陽光，又可促進空氣流動，強化風力發電機的運轉。至於透明的外殼則可引入自然光，為栽種植物提供有利條件，達到改善環境和提供食物兩大目標。值得一提，「The Ark」可以預製組件，3至4個月就能完成組裝！