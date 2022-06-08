陳瀅演「20個」阿寶　減肥拍床戲

陳瀅、劉佩玥、陳曉華、朱晨麗、蔣家旻、陳山聰、丁子朗等藝人，今日（8日）到將軍澳電視城出席劇集《美麗戰場》拜神儀式，席間無綫總經理曾志偉宣布劇集將會是無綫55周年其中一套台慶劇。

陳瀅成為監製葉念琛首位電視版「阿寶」，她笑指今次阿寶比過往的的厲害，因劇集有20集，好似演繹了20個阿寶。劇中有選美情節的她笑言完成她的選美夢，但對穿泳衣亮相大賣關子：「總之要減肥啦，但係好難減，導演好好，又請食早餐又請食糖水。感情線方面，陳瀅獲安排「小鮮肉」張弛豪扮演其初戀情人，被葉導取笑很難找一個沒跟她傳過緋聞的男士。

陳瀅在劇中亦與傳過緋聞的方力申有感情線，她稱未知是否有親熱戲，指劇集以內心鬥爭戲為主，日前與「視后」唐詩詠拍攝一場敵視戲份，直言被對方氣勢震懾。

在劇中演奸角角色八婆的蔣家旻曾於2013年的電影《第一次不是你》中飾演過阿寶，陳瀅聞言即稱呼對方是師姐。蔣家旻今次在劇中與陳瀅雖然是姊妹，但偏偏是死對頭，長期迫害陳瀅，借李成昌權勢上位的她更預告有床戲，她笑說：「好多造型都係短褲，導演叫我要低胸少少，仲叫我增肥，咁會有睇啲。」