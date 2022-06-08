炎明熹唱容祖兒《心淡》版本被改　曾志偉：規矩要尊重！

無綫總經理在將軍澳電視城出席新劇《美麗戰場》拜神儀式。志偉請來「外援」葉念琛監製、編劇及執導劇集，葉念琛在台上自言細細個看無綫劇集長大，拍劇一直是他的夢想。

曾志偉受訪時被問到是否找外援助無綫打仗搶收視？他說：「唔算，其實自己都係電影人，希望帶畀TVB一個新嘅制度，以前啲劇拍咗成年之後先播，希望快啲拍完，新鮮滾熱辣咁樣出街，好想將電影嘅精神帶入TVB，亦都會搵多啲導演返嚟拍劇。」

無綫與內地電視合製的歌唱節目《聲生不息》近日播出炎明熹（Gigi）所唱的《心淡》有網民發現Gigi所唱的版本並不是「原汁原味」，有和唱懷疑是敏感詞遭修改，填詞人黃偉文（Wyman）的名字在內地播出時也被消失，被網民指對原創欠尊重，他說：「冇留意，我諗應該有同容祖兒或者唱片公司有溝通過，內地亦有佢哋嘅規矩要尊重。」

講到林作因批評香港小姐9成是豬扒的言論接獲無綫律師信，他指事件已交去平機會跟進，加上進入法律程序不便評論太多，今次行動只是希望對香港小姐有一份尊重。講到林作表示不會向無綫道歉，不惜對簿公堂，問到無綫是否奉陪到底？他說：「一定！」志偉講到在港姐複試中挑選了30多人位佳麗，質素比預期中好，等待海外佳麗來港，將進行第三次面試，選出20至24位佳麗。