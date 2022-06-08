上月被判入獄年半　勝利明退伍調到一般監獄服刑

韓團Big Bang前成員勝利於2019年爆出連串醜聞，他涉嫌參與兼安排性交易、違反性暴力處罰法及違反外匯交易法等合共9宗罪，案件在他入伍後移交軍事法庭繼續審訊，他初時只承認違反外匯交易法，去年8月初被判入獄3年，當庭遭到羈押。他其後提出上訴，在今年1月進行二審時承認所有指控，獲減刑至1年6個月，他依舊不服再提出上訴，但遭最高法院駁回。

軍方今日（8日）指因為勝利已於上月26日落實入獄1年6個月，陸軍人事司令部將於明日（9日）安排他退伍，本來在京畿道利川市國軍教導所的他將調到最就近的一般監獄、驪州教導所繼續服刑，他將在驪州教導所完成餘下約9個月的刑期，預計於2023年2月出獄。

另外，Big Bang成員T.O.P今年2月約滿離開YG事務所，他於今年4月參與組合的新歌《Still Life》後，便宣布暫別組合及粉絲，有韓媒爆料指他於上月與數十名工作人員到美國紐約的藝術館進行拍攝，有關人士受訪時表示：「雖然暫時很難透露是拍攝甚麼節目，但這是與多位國際夥伴合作的大型企劃，將會見到作為歌手和演員、以及他本人崔勝鉉的樣子。」