父親節外賣　高質肉食配美酒

社交距離放寬，很多餐廳的訂位經常爆滿，6月的父親節，是時候好好計劃一番。想和爸爸食餐好，但又不想同人逼，外賣是個好選擇。坊間有餐廳特別為愛吃的爸爸度身訂造「肉肉」套餐，也有為愛酒的父親訂製Wine Pairing，熱熱鬧鬧和爸爸在家大杯酒大塊肉，相信鐵漢也感到開心滿足。

威士忌拼配

工作一整天，在家小酌一番，輕鬆又減壓。高級食材店Gusteau's和威士忌品牌The Balvenie合作，由現時至6月25日推出多款父親節Whisky Food Pairing套裝，如鮮味北海道刺身帶子配雙桶12年單一麥芽威士忌，堅果氣息和肉桂辛辣可提升帶子層次感。西班牙黑毛豬脢頭肉扒配加勒比海冧酒桶14年單一麥威士忌套裝，油香十足的肉扒能令酒的果香更濃烈。想和爸爸摸住酒杯底慢慢傾，可選擇黑松露芝士、煙熏車打芝士配砵酒桶21年單一麥芽威士忌，成熟果香，和濃郁的芝士相輔相乘。每個套裝都有食譜和不同的禮品附送，開瓶酒慢慢嘆，必定留下美好時光。（2日前預訂）

包羅萬有

每個人的飲食喜好都有不同，投其所好最重要。香港四季酒店的網上商店，提供了不少父親節外賣選擇，如父親節雙人下午茶外賣自取套餐，內有鴨肝撻伴紅子白桃啫喱、燒鵝配迷你法式泡芙、金文畢芝士，甜品有特濃咖啡朱古力撻、榛子海鹽焦糖蛋糕和父親節煲呔曲奇等。4道菜西式晚餐有3款前菜、2款湯水，主菜是澳洲草飼西冷連4款配菜，甜品有紅絲絨蛋糕。5道菜中式晚餐有3款前菜、2款湯，主菜有豉油雞、蜜汁叉燒和荷葉飯，加上2款配菜及蛋糕，總有一款合他歡心。（1日前預訂）

靚肉套裝

想為爸爸烹調美食，唔一定要鮑參翅肚，只要有足夠的肉，他們已經很滿足。Feather & Bone由現時至6月19日於網店推出4人份父親節靚肉套裝，當中包括澳洲穀飼OP帶骨肋排、澳洲草飼羊架、英國坎伯蘭香腸、醃料、法式芥末醬、胡椒醬汁和一瓶指定餐酒，各款優質肉類加上醃料烹煮，吃時配醬汁和美酒，簡單方便，爸爸又吃得高興，現時訂購有約9折優惠。（1日前預訂）

重量級豬鞍

大熱天時不想身水身汗，又或將肉類食材煮得過火，還是假手於人吧！香港麗思卡爾頓酒店於6月10日至19日推出父親節烤肉套餐，4人份的香烤伊比利亞黑毛豬鞍套餐，有菠菜菊苣沙律、白毛豬火腿配烤南瓜和曼徹格羊奶芝士，主菜是足2公斤重的黑毛豬豬鞍，經慢煮和高溫烤焗，肉嫩多汁，幾個人開心Share都無問題，套餐還有黑啤車厘子朱古力雲呢拿慕絲撻，應會符合父親的口味。（1日前預訂）