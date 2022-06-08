本日日本：紀念電影上映　瑞士潮牌出《ONE PIECE》 聯乘限定手錶

在日本可謂無人不識的人氣動漫《ONE PIECE》，其第 15 部動畫電影《ONE PIECE FILM RED》將於今年暑假上畫。在電影播出前，不少品牌乘勢推出合作商品，當中包括與瑞士潮流腕錶 Tendence於6月10日推出的聯乘手錶。於2007年創立的Tendence，短短十多年便被世界知名的巴塞爾錶展認可為全球一百大腕錶品牌，甚受潮流人士及藝人歡迎。今次的聯乘錶款已是品牌跟《ONE PIECE》合作的第三彈，分別有路飛及紅髮傑克款式，兩款均為限定款式（路飛款300隻、紅髮傑克款250隻），路飛款錶面數字以「草帽一夥」為概念，每一個數字是不同船員的代表顏色，錶盤有充滿立體感、採用兩層設計的路飛圖案，並有海賊團的骷髏旗幟圖案作背景。而紅髮傑克款則以《ONE PIECE FILM RED》為藍本，紅黑色設計的錶盤配上紅髮傑克圖案，同樣採用兩層設計，並於1時及2時位置特別加添了他臉上的傷痕。兩款腕錶背面都刻上路飛的草帽及序列號，隨錶還有精美外盒及特典筆記本，值得收藏。6月10日於官方網店及Tendence表參道店率先發售，6月20日於各大錶店有售，各售49,500日圓（約HK$2,970）。