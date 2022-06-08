4G新勢力　靚仔仲有超高屏佔？

雖然5G網絡已經流行，但不代表4G手機沒有好嘢，最近就有不少具特色的4G新勢力見街！

窄邊框高屏佔

先是HONOR X8，此機最大賣點是外觀，厚度及重量只有7.45mm及177g，機身邊角採用平滑圓角設計，加上鈦空銀、幻夜黑及魅海藍，讓用戶一手掌握的同時，又沒有一般平價手機的廉價感。坐擁超窄邊框的它，左右邊框壓縮至1.1mm，讓6.7 FHD+屏幕的屏佔比高達93.6%，並具備TÜV萊茵低藍光認證、電子書模式和深色模式，美中不足是刷新率只有90Hz，未達電競水平。

拍攝媲美旗艦

此機搭載4鏡頭系統，包括6,400萬像素主鏡頭、500萬像素120度超廣角鏡頭、200萬像素景深鏡頭及200萬像素微距鏡頭，提供美顏、HDR、縮時、雙景及微電影拍攝，玩法媲美旗艦手機。處理器則是目前4G機常見的Snapdragon 680，配有6GB RAM及128GB ROM，透過HONOR RAM turbo技術更可把RAM增加至8GB。電池有4,000mAh，對應22.5W快充，只需充電10分鐘就足夠播片3小時。

同期4G機選擇

超大電池

Redmi 10A內置6.53吋HD+屏幕、1,300萬像素雙鏡頭、500萬像素自拍鏡頭及八核MediaTek Helio G25處理器，並搭載支援10W充電的5,000mAh大電池，續航力達一整天。

滴水保護

Moto E32s是近期於歐洲推出的4G手機，搭配6.5吋90Hz HD+ LCD屏幕、Mediatek Helio G37處理器、32GB ROM及 3GB RAM。另配備1,600萬像素3鏡頭及800萬像素自拍鏡頭，同時它符合IP52防塵防水要求，具有滴水保護。