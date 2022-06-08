張兆輝重演「水箱藏屍案」　直言拍到天黑都唔知

藝人張兆輝身在內地，但本月他分別有兩部電影《被消失的凶案》和《一樣的天空》在港上映，信心滿滿的他表示不擔心「自己打自己」，且希望香港電影業盡快回復正常。

電影《被》故事藍本沿自1983年「土瓜灣道水箱藏屍案」，當年張兆輝忙於工作，對這宗轟動新聞未有為意，他說：「嗰時我日拍夜拍，好彩今次導演搜羅咗好多資料、報紙，連蛛絲馬迹都會話俾我哋聽，令我明白點樣去演繹角色。」這單新聞事隔三十多年再次搬上大銀幕，身為戲中「靈魂人物」的他表示：「可能我真係似當年嗰個老差骨。（拍攝時有冇咩難忘嘅事？）我畀律政師審問嗰場戲最深刻，78頁紙喺室內拍咗5、6日，啲燈一直開住，拍到天黑都唔知，有時仲要即時改劇本，圍讀時好似當年考會考咁。」

雖然同時有兩部戲上，張兆輝坦言《被》片和《一》片的戲種完全不同，角色人物性格反差很大。他表示兩部戲中自己亦有很大的發揮空間：「兩位導演雖然唔同年代，但喺自己心目中都有正確嘅想法，佢哋會喺畫面上表達想講嘅故事，基本上除咗年代嘅氣氛，鏡頭運用外，佢哋都都想表達自己想講嘅嘢畀大家知道，只係表達形式唔同。」