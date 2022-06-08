馭鮫記︱郭曉婷演順德仙姬瘋狂傲慢　睇到人咬牙切齒

由任嘉倫、迪麗熱巴主演內地古裝奇幻劇《馭鮫記》正於港台電視31國劇830時段熱播，任嘉倫及迪麗熱巴於劇中飾演鮫人長意及御靈師紀雲禾，除了是外形襯到絕的俊男美女CP外，劇集更有不少既甜蜜又虐心的浪漫的片段，當中包括多幕甜蜜又揪心的接吻戲，身為鮫人族的任嘉倫，更透過接吻將體內珍貴的鮫珠傳給了迪麗熱巴，當作兩人的愛情信物，也在她體弱時，當眾吻她來傳遞靈力，便她得以續命，如此重要的「鮫珠吻」亦是該劇亮點之一。

除了「鮫珠吻」，隨着劇情漸漸推進，二人由猜度開始，到相愛相殺，整個過程，都令觀眾看得如癡如醉，難怪《馭鮫記》剛在內地播出，網播量單日破億，更榮登內地網絡平台首部熱度破萬的劇集，在內地網路劇排行榜上穩居冠軍，相關話題閱讀量更突破百億大關。

牡丹雖好，雖然綠葉扶持，除了男女主角攞滿分外，女配角由郭曉婷飾演的順德仙姬亦相當搶眼，由她腳踏紅色花朵出場一幕，經已甚有氣勢，其傲慢、驕傲的性格，雖然瘋狂，但卻愈瘋愈有魅力，令觀眾睇得咬牙切齒，又愛又恨！

郭曉婷把順德仙姬演釋得淋漓盡致，原來她其實早於劇集《步步驚心》、《從前有座靈劍山》以及剛於上月播畢的《怪你過分美麗》，都有不俗的評價，今次演順德仙姬更成為她得意之作，角色大獲好評，亦成為劇集高收功臣之一。

劇集擁如此多精英演員，並且劇本由人氣小說改編，令劇情充滿追看性，大家都很想知道任嘉倫、迪麗熱巴最終結局如何，就要緊貼逢星期一至五每晚8:30收看港台電視31的《馭鮫記》。