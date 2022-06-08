陳庭欣自認環保　經常被友人問港姐「另類問題」

藝人郭秀雲、前港姐冠軍陳庭欣（Toby）、葉泓聲及楊梓菁（楊柳青）等，下午齊齊出席海洋環保活動，呼籲大家關注保護海岸。郭秀雲亦帶同家中剛滿月的鸚鵡出席，同樣熱愛動物的Toby即被牠吸引，搞笑揚言要將牠拐回家。

談到環保，求學時修讀環境學的Toby，笑稱已將知識還給老師，她説：「平日都有參與啲減廢回收活動，環保得嚟又可以儲分換日用品，就嚟儲夠分換包米。」身為前港姐冠軍的她，表示有留意每年港姐面試，又指經常會解答朋友關於港姐的另類問題：「有朋友問點解參加面試嘅女士，每次都會喺嗰個城巴站出現，每次都畀人影到，哈哈！我就解釋返因為要喺嗰度上專巴囉。」

談到港姐面試，提名22歲學霸Khaki（梁家琪）參選的郭秀雲說：「識佢嗰陣佢都未會扮靚，對眼永遠都係灣嘅，因為成日笑，依家大個女有啲矜持，我覺得佢有啲似美籍華裔女星Lucy Liu（劉玉玲）。（有冇教路？）有提佢唔需要着名牌，因為只要你身形OK、個樣唔差，著衫就會好睇，亦有叫佢練習着高踭鞋行路。」她坦言審美是很主觀，有提醒對方參加選美不用看得太重，獲取經驗才是最重要。