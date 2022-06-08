極陰險︱趙希洛扮被推落樓梯　設計陷害譚凱琪

由譚俊彥、龔嘉欣及陳山聰等主演的無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》正熱播中，故事開始推向高潮。昨晚（7日）一集被封「攬炒姐」的譚凱琪（Zoie）與「御用癲婆」趙希洛（Candice）鬥戲，劇情交代Candice發現老公山聰與Zoie的婚外情，不動聲色進行大報復，主動相約Zoie逛街，然後假裝被對方推跌，差錯腳碌落樓梯，當Zoie扶起她之際，Candice一秒變臉，露出詭異眼神加陰險笑容！

不甘被屈的Zoie上病房與她理論，Candice才揭穿她與自己老公的姦情，揚言「要一次過還晒畀妳」，Zoie氣得咬牙切齒，且百詞莫辯，而Candice見山聰出現，即光速變回小綿羊扮無辜，演技獲得不少網民力推。

至於譚俊彥得悉「太太」Zoie誤會自己與龔嘉欣有染，攜花藍到嘉欣糖水舖搗亂，返家繼續得勢不饒人對他咄咄逼人，加上有感長年受對方迫害兼突然的連番侮辱，終按捺不住捏住Zoie粉頸，目露兇光兼滿眶眼淚反質問對方﹗譚俊彥對處理這場情緒複雜戲演繹得恰到好處，成功挑戰內心戲新境界，不少網民留言大讚：「譚仔今次爭番啖氣，佢對眼真係識做戲，掂！」、「眼神同震動，畀人感覺到佢就快要發癲！」