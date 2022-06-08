桃月愛里　麻糬肌巨乳

師傅教落，做男人要夠硬，要識得堅持宗旨唔好隨便妥協，上到床亦當然要夠硬啦！而女人取悅男人就要夠軟，其中一樣就係一身溫香軟玉，肉地柔軟而彈手，咁就可以給予男人良好嘅觸感，令佢哋愛不釋手，就好似桃月愛里咁喇！

柔軟白滑

好多男人都會對於熟女有所偏見，覺得佢哋年華已逝，容顏衰老肌膚鬆弛兼身材走樣，肉地仲軟淋淋觸感欠佳。其實肉地軟得嚟都可以有彈性嘅，好似今日同大家見面嘅桃月愛里咁，就被稱為「麻糬美肌」，原因正係其豐滿胴體上嘅肉地夠晒柔軟，不過因為愛里今年只得21歲，所以軟得嚟亦有彈性，正正就好似麻糬一樣可以畀人輕易搓圓撳扁，卻又會因為富回彈力而能夠迅速回復原狀。愛里一身肌膚除咗柔軟，亦相當白滑鮮嫩，令胴體更加誘人，同時亦能夠為胸前一對飽滿嘅F奶吸睛指數大大提升！

露出度高

愛里自小對演藝界充滿憧憬，所以細細個就立志要做演員，為咗達成夢想，佢考入戲劇學校讀書，而見到阿妹又靚女又好身材，老師就鼓勵佢去藝能事務所應徵做藝人，果然成為取得藝能合約。事務所見愛里身材極佳，拍寫真應該有前途，於是就安排佢推出寫真DVD，結果反應相當理想，原因係愛里好識得喺演出時展露無邪氣笑顏，而且露出度仲相當高，令作品吸睛指數激增！講到未來發展，愛里表示好想成為第二個寫真女王小池榮子，希望能夠好似榮子咁拍寫真又收旺場，進軍影視又能夠成為一位好演員。

Profile

年齡：21歲

身高：5呎

三圍：37F-25-36

桃月愛里近期經常出席攝影活動，從其社交網大家就可以欣賞到當中嘅花絮，亦可以欣賞到好多阿妹騷胸半露嘅寫真照，一定唔可以錯過！